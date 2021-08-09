سفير: اتفاق واشنطن وبرلين بشأن "التيار الشمالي- 2" لن يؤثر على وتيرة اكتمال بنائه

أعلن سفير روسيا لدى ألمانيا، سيرغي نيتشايف، بأنه لم يتبق سوى أسابيع قليلة على الانتهاء من مشروع خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2".

موسكو - سبوتنيك. وقال نيتشايف في مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا" الروسية، إن الاتفاق بين الولايات المتحدة وألمانيا لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على واقع اكتماله .

وأضاف، "ننطلق من حقيقة مفادها أن الاتفاقية الألمانية - الأمريكية، لن تؤثر على وتيرة بناء التيار الشمالي وتاريخ انتهاء بنائه، كون أعمال البناء في مرحلتها النهائية، ولم يتبق سوى أسابيع قليلة على اكتمالها".

ولفت إلى أن الاتفاق بين واشنطن وبرلين بشأن "التيار الشمالي - 2" غير ملزمة لروسيا، وهناك ضرورة لتوضيح المصطلحات .

وأوضح السفير، أن الولايات المتحدة وألمانيا لم تبرما اتفاق بشأن "التيار الشمالي - 2"، بل بيانا مشتركا، وفقا له فهذت البيان غير ملزم من الناحية القانونية للأطراف الموقعة .

ونشرت ألمانيا والولايات المتحدة بيانا مشتركا يشير إلى تدابير لدعم أوكرانيا وأمن الطاقة الأوروبي والأهداف المشتركة لحماية المناخ. وينص على عدد من الشروط لتشغيل خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2".

وشددت الولايات المتحدة وألمانيا على وجه الخصوص على مصلحة أوكرانيا وأوروبا في مواصلة عبور الغاز الروسي عبر أوكرانيا بعد عام 2024، حيث تتعهد برلين باستخدام جميع وسائل النفوذ المتاحة حتى يتم الاتفاق بين روسيا وأوكرانيا بشأن عبور الغاز، وعلى وجه الخصوص، تلتزم ألمانيا بالسعي إلى فرض عقوبات على روسيا إذا استخدمت الطاقة كسلاح ضد الدول الأوروبية.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار روسيا اليوم عبر موقع سبوتنيك.