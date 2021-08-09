الحكومة الروسية تصادق على آلية تطوير الطاقة الهيدروجينية

وافقت الحكومة الروسية، اليوم الاثنين، على آلية تطوير الطاقة الهيدروجينة، والتي من المقرر تنفيذها على عدة مراحل.

موسكو- سبوتنيك. وقالت الخدمة الصحفية للحكومة في بيان: "وافقت الحكومة على آلية تطوير طاقة الهيدروجين".

وقال ميخائيل ميشوستين في اجتماع مع نوابه: "يتضمن تنفيذ المفهوم عدة مراحل. الأولى مخصصة لمدة ثلاث سنوات ونصف القادمة. وتشمل إنشاء مجموعات متخصصة وتنفيذ مشاريع تجريبية لإنتاج وتصدير الهيدروجين، وكذلك استخدام ناقلات الطاقة الهيدروجينية في السوق المحلية".

وفي المراحل التالية (حتى 2035 و2050)، من المخطط افتتاح مرافق إنتاج كبيرة موجهة للتصدير، والتحول إلى التطبيق التسلسلي لتقنيات الهيدروجين في مختلف قطاعات الاقتصاد - من البتروكيماويات إلى الإسكان والخدمات المجتمعية.

روسيا تتوجه لإنشاء محركات للطائرات تعمل بالهيدروجين

وبدأت روسيا العمل في مشروع إنشاء محركات تعمل بالهيدروجين وتساهم في خفض الانبعاثات الكربونية.

وتم تشكيل فريق العمل من المهندسين ومصممي المحركات، والذي بدأ يقوم بأعمال التصميم الهندسي.

وذكر تلفزيون القوات المسلحة الروسية "زفيزدا" نقلا عن رئيس شركة صناعة المحركات، يوري شموتين، أن مصممي المحركات يتجهون لاستخدام وقود الهيدروجين من أجل خفض الانبعاثات الكربونية.

وأشار مصمم المحركات، يوري شموتين، إلى أنهم يبحثون طريقتين رئيسيتين للاستفادة من الهيدروجين كوقود، حرق الوقود الهيدروجيني في التوربينات الغازية وتحويله إلى الطاقة الكهربائية.

ولا بد وأن تجد المحركات المزمع إنشاؤها، التي تعمل بالهدروجين وتساهم في خفض الانبعاثات الكربونية، استخداما لها في صناعة الطائرات وصناعة الآليات بشكل عام.