سفير روسيا: استئناف الرحلات الجوية إلى المنتجعات المصرية يعزز التعاون بين البلدين

علق السفير الروسي لدى مصر جيورجي بوريسينكو، اليوم الاثنين، على عودة رحلات الطيران المباشر بين روسيا والمنتجعات المصرية السياحية.

وقال بوريسينكو لـ"سبوتنيك" إن استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين روسيا والمنتجعات المصرية سيعطي دفعة إضافية للتعاون بين البلدين.

وأكد السفير الروسي على عمق العلاقات طويلة الأمد التي تجمع بين مصر وروسيا، مشيرا إلى أن بناء العلاقات يعني المزيد من التفاهم والثقة المتبادلة.

ولفت بوريسينكو إلى أنه كلما زاد التعارف بين الشعبين المصري والروسي، كلما أصبح التعاون المشترك أقوى.

واستقبلت مدينة شرم الشيخ، ظهر اليوم، الطائرة الأولى بعد استئناف حركة السياحة الروسية إلى المنتجعات المصرية، بالتزامن مع وصول الطائرة الأولى لمدينة الغردقة.

وحدث ذلك وسط أجواء احتفالية، يشارك فيها محافظ جنوب سيناء خالد فودة، والسفير الروسي في القاهرة غيورغي بوريسينكو، والمهندس أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة المصرية، ومجموعة من مدراء الشركات السياحية والمسؤولين بالمحافظة.

وفي الغردقة، واستقبلت مساعدة وزير السياحة والآثار للترويج، لمياء كامل، الرحلة الأولى للمدينة بعد توقف دام سنوات، بحضور مسؤولي وزارة السياحة والآثار ومكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالغردقة.

توقف الطيران المباشر بين مصر وروسيا، في خريف 2015، عقب عمل إرهابي، تسبب بسقوط طائرة ركاب روسية كانت تقلع من مدينة شرم الشيخ، ما أسفر عن مقتل جميع ركابها وطاقمها.

وتم استئناف حركة الطيران بين روسيا ومطار القاهرة، عام 2018، لكن قرار توقف رحلات الطيران العارض (شارتر)، من روسيا إلى المنتجعات السياحية المصرية، ظل ساريا، حتى استكمال مجموعة من الاشتراطات الأمنية، التي طلبتها موسكو.

وخلال السنوات الماضية، زارت مصر عشرات من الوفود الروسية، لتقييم ومراجعة الإجراءات الأمنية في المطارات المصرية، والتأكد من مطابقتها لاشتراطات الأمان، التي حددها الجانب الروسي.

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق من الشهر الماضي مرسوما يقضي برفع الحظر المفروض منذ العام 2015 على تسيير الرحلات الجوية إلى أي مطارات في مصر باستثناء مطار القاهرة.

وفي 6 أغسطس/ آب، منحت الوكالة الفيدرالية للنقل الجوي في روسيا، تصاريح لـ8 خطوط جوية لتنفيذ رحلات إلى منتجعات مصر، وتحديدا لإجراء رحلات جوية من المدن الروسية إلى الغردقة وشرم الشيخ.