روسيا تطور منصة موحدة لعمل القطاعات الحكومية

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ديمتري تشيرنيشينكو اليوم الاثنين في تصريح لصحفية "روسيسكايا غازيتا": "إن هذا من شأنه أن يساهم في تنيمة القطاعات ذات الأولوية في الاقتصاد والمجال الاجتماعي على أساس استخدام البرامج والتطبيقات المحلية، فضلاً عن "زيادة شعبية برامج المراسلة والبريد منصات عقد مؤتمرات الفيديوكونفرس الروسية".

وأوضحت الخدمة الصحفية لمكتب نائب رئيس الوزراء: "في الوقت الحالي، تم تصنيع المنتجات التي بدأت بالعمل في بعض الأقسام الهيكلية تحت وضع الاختبار".

تمت الموافقة على مشروع إطلاق منصة حكومية موحدة لعمل موظفي الحكومة في شهر تموز / يوليو خلال اجتماع هيئة رئاسة اللجنة الحكومية للتنمية الرقمية.

ويهدف المشروع إلى السماح بالتبادل السريع للبيانات بين الإدارات، بما في ذلك أثناء العمل عن بعد، مثل البريد الإلكتروني ، وبرامج المراسلات، منصات عقد مؤتمرات الفيديوكونفرس، وإدارة المستندات الإلكترونية، بالإضافة إلى عدد من الخدمات الرقمية الأخرى التي تم تطويرها في روسيا.