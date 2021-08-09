موسكو تكرم الرياضيين الروس المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية

عقب وصولهم من طوكيو إلى مطار فنوكوفو في العاصمة موسكو، توجه الرياضيون الروس، إلى حفل تكريم نظم في الساحة الحمراء.

وتم تكريم الرياضيين الروس الذين شاركوا في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو اليوم الاثنين في الساحة الأحمر.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ديمتري تشيرنيشينكو: "نحن سعداء جدًا بالترحيب بكل من ضمن فوزنا هنا. نعلم جميعًا أنه كان نصرًا صعبًا. لقد مررنا بالصعوبات المرتبطة بتأجيل عملية التدريب وتم تحقيق نتائج مذهلة، أن تصبح لاعبًا أولمبيًا شيء، وأن تحب بلدك شيء آخر".

— Aleksandr Grimm (@aleksandr_grimm) August 9, 2021

أقيمت الألعاب الأولمبية في الفترة من 23 تموز / يوليو إلى 8 آب / أغسطس في العاصمة اليابانية طوكيو. وحصل المنتخب الروسي ، الذي عمل كفريق تابع للجنة الأولمبية الروسية بسبب عقوبات محكمة التحكيم الرياضية ، على 71 جائزة واحتل المركز الخامس في ترتيب الميداليات، حصل الرياضيون الروس على 20 ميدالية ذهبية و 28 فضية و 23 برونزية.