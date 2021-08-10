السفارة الروسية في واشنطن: تواجد العسكريين الأمريكيين في سوريا لا أساس له

أعلنت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة، أن تواجد العسكريين الأمريكيين في سوريا ليس له أي أساس شرعي.

واشنطن – سبوتنيك. وجاء في تغريدة السفارة، يوم الاثنين، "الحقيقة هي أن القوات المسلحة الأمريكية تتواجد في سوريا بشكل غير شرعي".

وجاء ذلك ردا على تصريح ممثل التحالف الدولي الذي تترأسه الولايات المتحدة وين ماروتو، الذي كتب أن العسكريين لديهم التفويض بالتواجد في سوريا. مشيرا إلى قرار مجلس الأمن الدولي.

وبدورها وجدت السفارة الروسية هذا التفسير لوثيقة مجلس الأمن الدولي "سخيفا" ودعت ماروتو لدراسة نص القرار بتمعن.

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