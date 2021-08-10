خبير: الاستخبارات العسكرية الأوكرانية أصبحت تركز على روسيا

أعلن مدير مركز تحليل استراتيجيات والتقنيات، رسلان بوخوف، أن الاستخبارات العسكرية الأوكرانية أصبحت تركز نشاطها على كل من: روسيا، بيلاروسيا، وجمهوريتي لوهانسك ودونيتسك المعلنتين من طرف واحد.

موسكو– سبوتنيك. وقال بوخوف لوكالة سبوتنيك، "حتى قبل عام 2014 كانت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية تستهدف روسيا. لكنها أيضا استهدفت بولندا، رومانيا ودول أخرى. أما بعد عام 2014 تغير التركيز بشكل كامل. الآن تعمل ضد روسيا والجمهوريتين غير المعلنتين".

وأشار المتحدث إلى أنه في بداية الـ2000 كانت الاستخبارات العسكرية تتوقع نشوب حرب مع رومانيا، وكانت أوكرانيا تراعي هذه التوقعات خلال تطورها العسكري".

والجدير بالذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر أبريل/نيسان من عام 2014، عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، اللتين أعلنتا استقلالهما من طرف واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب، الذي وقع في أوكرانيا في شهر فبراير/شباط، من نفس العام.

ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة، فقد تجاوز عدد ضحايا هذا النزاع لـ 13 ألف مدني.

وتتم مناقشة مسألة حل الوضع في دونباس، خلال الاجتماعات في مينسك لمجموعة الاتصال، والتي اعتمدت منذ سبتمبر/أيلول 2014 ثلاث وثائق تنظم خطوات تهدئة الصراع.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار روسيا اليوم عبر موقع سبوتنيك.