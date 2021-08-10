روسيا تطور طائرة مسيرة لرصد التلوث الإشعاعي

يلاحظ في مواد المعهد، أن الاختراع عبارة عن طائرة يتم التحكم فيها عن بُعد أو يتم التحكم فيها بشكل مستقل مع نظام حماية المروحة الدافعة، ولها إقلاع رأسي، ويمكن أن تهبط على سطح صلب وعلى سطح مائي. يمكن استخدام الجهاز، بفضل وحدة المحكم والشبكات المثبتة، في المدينة والغابات والغرف، بحسب وسائل إعلام روسية.

تجمع الطائرة المسيرة معلومات حول البيئة ودرجة تلوثها، وتنقل البيانات عن التلوث الإشعاعي والكيميائي. بالإضافة إلى ذلك، فإنها تحدد الإحداثيات الدقيقة للمناطق التي يتم فيها إطلاق الملوثات في البيئة والمرافق المتضررة.

يمكن رصد التلوث الإشعاعي والكيميائي ليلا نهارا في ظروف مناخية مواتية ومحدودة. تبحث الطائرة المسيرة أيضًا عن المعدات التقنية التي تضررت، والمجموعات المفقودة من الناس، وهي قادرة على حمل ما يصل إلى 0.6 كيلوغرام، مما يجعل من الممكن تركيب وحدات متعددة الأغراض عليها.