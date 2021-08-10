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    مطار القاهرة، مصر للطيران، مصر 9 أبريل 2021

    وصول أول طائرة تابعة لـ"مصر للطيران" تضم سائحين روس إلى شرم الشيخ... فيديو

    © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
    روسيا
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    وصل إلى مدينة شرم الشيخ المصرية، اليوم الثلاثاء، أول وفد سياحي روسي قادم على متن شركة "مصر للطيران".

    وبحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، فقد وصلت الطائرة التي من طراز "إير باص 330/300" قادمة من مطار دوموديوفو في العاصمة الروسية موسكو، وعلى متنها 297 سائحا.

    وكان في استقبال الطائرة مدير مطار شرم الشيخ، اللواء نبيل الملاح، وعدد من قيادات المطار وهيئة تنشيط السياحة.

    وتم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه، لكونه أول خط مباشر بشركة "مصر للطيران" من موسكو إلى شرم الشيخ.

    واستقبل فريق العلاقات العامة في مطار شرم الشيخ الركاب والطائرة بالورود والشوكولاته، وبعض الهدايا التذكارية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس "كورونا" المستجد، ومراجعة تقديم شهادات فحص "Pcr" وشهادات التطعيم باللقاحات المضادة لـ"كوفيد-19" لدى الركاب .

    خالد فودة محافظ جنوب سيناء
    © Photo / Muhamed Hmida
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    يشار إلى أنه من المقرر أن تسيّر "مصر للطيران" خطًّا منتظمًا بواقع 3 رحلات أسبوعيا بين موسكو وشرم الشيخ، أيام الثلاثاء والخميس والسبت، بطائرة من طراز "إير باص A330-300"، والتي تسع لـ301 مقعد.

    والطائرة مزودة بنظام ترفيهي حديث، وكذلك مقاعد "FLAT BED" بدرجة رجال الأعمال، وشاشات شخصية بدرجتي رجال الأعمال والدرجة السياحية.

    ووصلت، أمس الاثنين، رحلة تحمل 500 سائح روسي إلى مطار شرم الشيخ، بينما وصل عدد السياح القادمين من روسيا الذين وصلوا مطار الغردقة على متن رحلتين جويتين إلى نحو 800 سائح.

    يذكر أن "مصر للطيران" تسيّر 7 رحلات جوية كل أسبوع، 4 منها تصل إلى مطار الغردقة، بينما تنقل 3 رحلات السياح الروس إلى شرم الشيخ.

    كما تقوم شركات الطيران الروسية بـ10 رحلات أسبوعيا، بمعدل 5 رحلات إلى شرم الشيخ، إضافة إلى 5 رحلات أخرى إلى مطار الغردقة.

    يذكر أن عودة السياح الروس إلى مصر جاء بعد انقطاع 6 سنوات، بفضل جهود كبيرة تم بذلها لعودة السياحة الروسية إلى مصر.

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