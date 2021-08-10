روسيا تكشف عن إيرادات الميزانية من ضريبة الأغنياء

أخبر رئيس دائرة الضرائب الفيدرالية الروسية، دانييل إيغوروف، اليوم الثلاثاء، عن مقدار الأموال التي ستجلبها الضريبة الجديدة التي فرضت على الأثرياء الذين يزيد دخلهم السنوي عن 5 ملايين روبل (68 ألف دولار) إلى الميزانية.

وقال إيغوروف، في اجتماع له مع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين: "إن إيرادات الميزانية من زيادة ضريبة الدخل الشخصي للأثرياء خلال الأشهر الستة الأولى من السنة، بلغت 29 مليار روبل تقريبًا (أي ما يعادل نحو 394 مليون دولار)".

وأضاف إيغوروف: "إذا تحدثنا عن معدل ضريبة الدخل الشخصي، فقد تم بالفعل تحصيل أكثر من 29 مليار روبل، وبشكل عام نتوقع أن نصل إلى 70 مليار روبل سنويًا".

واعتبارا من هذا العام، تم زيادة ضريبة الدخل الشخصي في روسيا من 13% إلى 15% على الدخل الذي يزيد عن 5 ملايين روبل سنويًا. على عكس عائدات ضريبة الدخل من المعدل الأساسي، والتي يتم إرسالها إلى الميزانيات الإقليمية، فإن تحصيل الضرائب على الأغنياء يذهب إلى الميزانية الفيدرالية.

وأضاف رئيس مصلحة الضرائب الفيدرالية: "أريد أن أذكركم بأن هذه المبالغ ستخصص لمساعدة الأطفال المصابين بالأمراض النادرة".

في الوقت نفسه، في القانون الخاص بالموازنة للعام الحالي وللثلاث سنوات القادمة، سيتم توفير إيرادات إضافية من زيادة ضريبة الدخل الشخصي عند مستوى 60 مليار روبل خلال هذه السنة و64 مليارا في عام 2022، و68.5 مليارا في عام 2023.