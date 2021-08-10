شويغو: روسيا ستواصل إجراء المناورات الدولية بالقرب من الحدود الأفغانية

أشاد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، بالتدريبات التي أجراها الجيش الروسي مع أوزبكستان وطاجيكستان بالقرب من حدود أفغانستان، مشيراً إلى أن مثل هذه المناورات ستتم بشكل أكبر.

موسكو - سبوتنيك. ونقل المكتب الصحافي التابع للوكالة الفيدرالية لشؤون الشباب "روس مولوديوج"، عن شويغو قوله، إن: "التدريبات أجريت على أعلى مستوى وسنواصل إجراء مثل هذه التدريبات".

وأشار بيان الوكالة إلى أن مساعد رئيس قسم شؤون الأفراد بمعهد "نوفوسيبيرسك" العسكري التابع لقوات الحرس الوطني الروسي، فلاديمير غرانين، طلب خلال المنتدى الشبابي "أرض الأفكار"، من وزير الدفاع الروسي التعليق على الوضع في أفغانستان.

وفي وقت سابق من اليوم، وصلت أحدث أنواع أسلحة وقاذفات لهب بعيدة المدى ومنظومات الدفاع الجوي المحمولة "فيربا" إلى القاعدة العسكرية الروسية في طاجيكستان، التي تعد أكبر منشأة عسكرية روسية في الخارج.

وصرح المكتب الصحفي في المنطقة العسكرية المركزية للصحفيين، قائلا: "تلقت القاعدة العسكرية رقم 201 أحدث بنادق كلاشينكوف الهجومية "أي كا - 12" ومسدسات "ياريغينا" لتحل محل مسدسات ماكاروف وبنادق قنص الجيش الحديثة "أي إس في كا - أم" وقاذفات اللهب بعيدة المدى ومنظومات "فيربا"، واستخدمت الوحدات الروسية جميع هذه الأسلحة خلال التدريبات المشتركة مع طاجيكستان وأوزبكستان، على خلفية زعزعة استقرار الوضع في أفغانستان".

يذكر أن قيادة المنطقة العسكرية المركزية الروسية أعلنت في الـ5 من شهر أغسطس/ آب الجاري انطلاق المناورات المشتركة بين روسيا وطاجيكستان وأوزبكستان في ميدان تدريب "حرب ميدون" بالقرب من الحدود مع أفغانستان.