القوات الجوية الروسية تجري مناورات واسعة نهاية الشهر الجاري

أعلن نائب قائد القوات الجوية الروسية، سيرغي درونوف، اليوم الأربعاء، أن القوات الجوية الروسية ستجري تدريبات واسعة النطاق في المنطقة العسكرية الغربية في نهاية الشهر الجاري، بمشاركة أكثر من 450 مقاتلة ومروحية وطائرات بدون طيار.

موسكو - سبوتنيك. وقال درونوف، "تم التخطيط لإجراء مناورات في المطارات بالمنطقة العسكرية الغربية في نهاية شهر أغسطس/آب".

وأضاف، "سيتم خلالها التمرين إنجاز مهام خاصة بمشاركة جميع أنواع الطيران، وللمرة الأولى ستشارك طائرات بدون طيار بعيدة المدى".

وأكد أن أكثر من 450 طائرة ستشارك في المناورات.

وذكر درونوف أن القوات الجوية ستتلقى في عام 2021 أكثر من 60 وحدة من معدات الطيران الجديدة، وتتلقى القوات أكثر من 200 طائرة حديثة.

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