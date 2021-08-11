الخارجية الروسية: بيان كييف حول نشر دفاع جوي أمريكي في أوكرانيا استفزازي

في وقت سابق، اقترح أوليكسي ريزنيكوف، نائب رئيس الوزراء - وزير إعادة دمج الأراضي غير الخاضعة للسيطرة في أوكرانيا، نشر أنظمة دفاع جوي أمريكية على أراضي أوكرانيا. وفي لقاء مع رئيس مؤسسة "جيمس تاون" الأمريكية، غلين هوارد، خلال زيارة عمل للولايات المتحدة، أشار نائب رئيس الوزراء إلى أن كييف قلقة بشأن النوايا المزعومة لروسيا لنشر أسلحة نووية في شبه جزيرة القرم. كما حث ريزنيكوف على تشديد العقوبات ضد الشركات المشاركة في تنفيذ مشروع "نورد ستريم 2" ومنع إطلاقه.

وقالت زاخاروفا على القناة الأولى الروسية: "يبدو لي أن هذا دليل، في هذه الحالة، على ما كنا نتحدث عنه منذ سنوات عديدة، وما كان نظام كييف يحاول دحضه - أي دليل على السياسة الاستفزازية لأوكرانيا والمنطقة تجاه روسيا".

وأضافت: "الهدف الرئيسي أو الجوهر الرئيسي للسياسة في المنطقة، التي يبنيها الغرب الجماعي، ولا سيما الولايات المتحدة الأمريكية، هو ما يسمى بمحاولة لعب الورقة الأوكرانية إلى ما لا نهاية مع بلدنا. هذا دليل قوي آخر، إذا جاز التعبير، على أطروحاتنا. لماذا يحتاج الشعب الأوكراني إلى ذلك؟ حتى الآن، لم يرد أحد. الشعب الأوكراني لا يحتاج إلى هذا. وهذا يتعارض مع المصالح الأساسية لمواطني أوكرانيا وبغض النظر عن الآراء السياسية التي يحملونها".

وأشارت زاخاروفا إلى أن مثل هذه التصريحات من قبل كييف تصب في مصلحة ذلك الجزء من جماعة الضغط التابعة للغرب الجماعي، الذي يدعو إلى زعزعة استقرار الوضع في أوكرانيا في سياق العامل الروسي.