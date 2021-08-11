عام على دخول الجبهة الوبائية... لقاح "سبوتنيك-V" يحتفل بـ"عيد ميلاده"

تمر اليوم سنة على اعتماد اللقاح الروسي "سبوتنيك-V" للتطعيم في روسيا، والذي أظهر فعاليته ضد فيروس كورونا.

تمكن علماء الأحياء الدقيقة من معهد "غاماليا" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة من تطوير العقار في أسبوعين فقط، كما مرت الاختبارات بوتيرة متسارعة، وعندما ظهرت هناك ثقة في سلامة الدواء، بدأوا في اختباره على المتطوعين.

قال مدير المركز القومي لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة المسمى "غاماليا"، ألكسندر غينتسبيرغ: "في وقت قصير، تمكنا جنبا إلى جنب مع معاهد وزارة الدفاع، وفي المقام الأول المعهد 48 التابع لوزارة الدفاع، من اجتياز الاختبارات قبل السريرية بالفعل، وتمكنا من القيام بذلك".

وقال سيرغي بوريسيفيتش، رئيس المعهد المركزي للبحوث "48" التابع لوزارة الدفاع في روسيا الاتحادية: "الموظفون الجاهزون والمنهجيات التي أثبتت جدواها وتقييم الفعالية الوقائية - جعلوا من الممكن اجتياز مرحلة دراسة سلامة الاستمناع والفعالية الوقائية بسرعة".

بدوره، قال بولي روي، الأستاذ في كلية لندن للصحة والطب الاستوائي: "نظرا لحقيقة أن لقاح سبوتنيك-V يستخدم نوعين مختلفين من ناقلات الفيروسات الغدية لإيصالها إلى الخلايا، يتم إنتاج الأجسام المضادة بشكل أكثر كفاءة. أنا واثق من هذا اللقاح كعالم فيروسات. ستكون الأجسام المضادة من سبوتنيك-V أكثر ديمومة. لا يحمي اللقاح فحسب، بل يسمح لك أيضًا بالحفاظ على المناعة لفترة أطول".

وقال هيلديغوند إرتل، الأستاذ في مركز اللقاحات والعلاج المناعي في المعهد الأمريكي في "ويستار": "إذا تحدثنا عن لقاحات الفيروسات الغدية، فإن شركة "جونسون آند جونسون" تستخدم أيضًا ناقل Ad26، مثل "سبوتنيك-V"، لكن هناك جرعة واحدة فقط في لقاح "جونسون آند جونسون"، وناقل سبوتنيك الثاني مفيد لأنه يعزز الاستجابة المناعية. وتستخدم "أسترازنيكا" نفس الناقل، مما يشكل مشكلة في إنتاج الأجسام المضادة، لكن سبوتنيك أكثر كفاءة".

وعلى الرغم من مماطلة الاتحاد الأوروبي في النظر في اعتماد اللقاح الروسي "سبوتنيك-V" في دول الاتحاد، إلا أن عددا كبيرا من المواطنين في هذه الدول وجدوا طرقًا مختلفة للحصول عليه، فمثلا يقول جويل كوزولينو، سائح ألماني في سان مارينو: "لقد جئنا إلى هنا من ألمانيا لأننا نريد أن يتم تطعيمنا بسبوتنيك، لكن هذا غير ممكن في بلدنا. آمل أن يتم اعتماد لقاح سبوتنيك-V قريبا على المستوى الأوروبي وسنكون قادرين على السفر بحرية".

هذا وأعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، اليوم الأربعاء، أن لقاح "سبوتنيك-V" المضاد لفيروس كورونا المستجد، أظهر فاعليته في الوقاية من سلالة "دلتا" بنسبة 83 في المئة تقريبا.

وقال الوزير الروسي للصحفيين: "يظهر لقاح سبوتنيك-V، اليوم، أكثر النتائج فعالية في الوقاية من سلالة دلتا، حيث تشير أحدث النتائج إلى أن الكفاءة تبلغ نحو 83 في المئة"، موضحًا أن "هذه بالفعل بيانات روسية".

وأشار إلى أن اللقاح يقي أكثر من 95٪ من حالات الإصابة الخطيرة بفيروس كورونا. وأكد الوزير أنه لا يزال فعالًا ومستمرا في العمل.