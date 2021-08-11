تسجيل
12:11 GMT11 أغسطس/ أب 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    لقاح سبوتنيك V روسيا

    عام على دخول الجبهة الوبائية... لقاح "سبوتنيك-V" يحتفل بـ"عيد ميلاده"

    © Sputnik . Vitaliy Belousov
    روسيا
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/16/1049323959_0:134:3163:1914_1200x675_80_0_0_8b84f074883610bf36df68fc3dd475c1.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/russia/202108111049818104-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD-%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%8A%D9%83-V-%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%84-%D8%A8%D9%80-%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%87/

    تمر اليوم سنة على اعتماد اللقاح الروسي "سبوتنيك-V" للتطعيم في روسيا، والذي أظهر فعاليته ضد فيروس كورونا.

    تمكن علماء الأحياء الدقيقة من معهد "غاماليا" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة من تطوير العقار في أسبوعين فقط، كما مرت الاختبارات بوتيرة متسارعة، وعندما ظهرت هناك ثقة في سلامة الدواء، بدأوا في اختباره على المتطوعين.

    قال مدير المركز القومي لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة المسمى "غاماليا"، ألكسندر غينتسبيرغ: "في وقت قصير، تمكنا جنبا إلى جنب مع معاهد وزارة الدفاع، وفي المقام الأول المعهد 48 التابع لوزارة الدفاع، من اجتياز الاختبارات قبل السريرية بالفعل، وتمكنا من القيام بذلك".

    وقال سيرغي بوريسيفيتش، رئيس المعهد المركزي للبحوث "48" التابع لوزارة الدفاع في روسيا الاتحادية: "الموظفون الجاهزون والمنهجيات التي أثبتت جدواها وتقييم الفعالية الوقائية - جعلوا من الممكن اجتياز مرحلة دراسة سلامة الاستمناع والفعالية الوقائية بسرعة".

    بدوره، قال بولي روي، الأستاذ في كلية لندن للصحة والطب الاستوائي: "نظرا لحقيقة أن لقاح سبوتنيك-V يستخدم نوعين مختلفين من ناقلات الفيروسات الغدية لإيصالها إلى الخلايا، يتم إنتاج الأجسام المضادة بشكل أكثر كفاءة. أنا واثق من هذا اللقاح كعالم فيروسات. ستكون الأجسام المضادة من سبوتنيك-V أكثر ديمومة. لا يحمي اللقاح فحسب، بل يسمح لك أيضًا بالحفاظ على المناعة لفترة أطول".

    أعضاء الحكومة الروسية الجديدة - رئيس الخدمة الفيدرالية لرقابة الرعاية الصحية الروسي ميخائيل موراشكو
    © Sputnik . Vitaliy Belousov
    موراشكو: "سبوتنيك-V" أظهر فاعليته في الوقاية من سلالة دلتا بنسبة 83% تقريبا
    وقال هيلديغوند إرتل، الأستاذ في مركز اللقاحات والعلاج المناعي في المعهد الأمريكي في "ويستار": "إذا تحدثنا عن لقاحات الفيروسات الغدية، فإن شركة "جونسون آند جونسون" تستخدم أيضًا ناقل Ad26، مثل "سبوتنيك-V"، لكن هناك جرعة واحدة فقط في لقاح "جونسون آند جونسون"، وناقل سبوتنيك الثاني مفيد لأنه يعزز الاستجابة المناعية. وتستخدم "أسترازنيكا" نفس الناقل، مما يشكل مشكلة في إنتاج الأجسام المضادة، لكن سبوتنيك أكثر كفاءة".

    وعلى الرغم من مماطلة الاتحاد الأوروبي في النظر في اعتماد اللقاح الروسي "سبوتنيك-V" في دول الاتحاد، إلا أن عددا كبيرا من المواطنين في هذه الدول وجدوا طرقًا مختلفة للحصول عليه، فمثلا يقول جويل كوزولينو، سائح ألماني في سان مارينو: "لقد جئنا إلى هنا من ألمانيا لأننا نريد أن يتم تطعيمنا بسبوتنيك، لكن هذا غير ممكن في بلدنا. آمل أن يتم اعتماد لقاح سبوتنيك-V قريبا على المستوى الأوروبي وسنكون قادرين على السفر بحرية".

    هذا وأعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، اليوم الأربعاء، أن لقاح "سبوتنيك-V" المضاد لفيروس كورونا المستجد، أظهر فاعليته في الوقاية من سلالة "دلتا" بنسبة 83 في المئة تقريبا.

    وقال الوزير الروسي للصحفيين: "يظهر لقاح سبوتنيك-V، اليوم، أكثر النتائج فعالية في الوقاية من سلالة دلتا، حيث تشير أحدث النتائج إلى أن الكفاءة تبلغ نحو 83 في المئة"، موضحًا أن "هذه بالفعل بيانات روسية".

    وأشار إلى أن اللقاح يقي أكثر من 95٪ من حالات الإصابة الخطيرة بفيروس كورونا. وأكد الوزير أنه لا يزال فعالًا ومستمرا في العمل.

    انظر أيضا:

    الاستثمار الروسي: موافقة وكالة الأدوية الأوروبية على ترخيص لقاح "سبوتنيك V" تتم بطريقة إيجابية
    الأرجنتين تبحث الجمع بين لقاحات مختلفة مع لقاح "سبوتنيك V"
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الروسيتان سفيتلانا كوليسنيتشينكو وسفيتلانا روماشينا أثناء فقرتهن للسباحة الإيقاعية في أولمبياد طوكيو 2020، 4 أغسطس 2021
    نصف الكرة الأرضية يحترق... أبرز أحداث الأسبوع في صور من "سبوتنيك"
    بريطانيا تستعين بالجيش لتوفير الغذاء في المتاجر
    بريطانيا تستعين بالجيش لتوفير الغذاء في المتاجر
    كم تدفع الدول للرياضيين الحاصلين على ميدالية أولمبية؟
    كم تدفع الدول للرياضيين الحاصلين على ميدالية أولمبية؟
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك