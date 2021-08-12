تدفقات الغاز الروسي إلى الصين سترتفع بأكثر من 50% بنهاية العام

قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، اليوم الأربعاء، إن المعدل اليومي لتدفقات الغاز الطبيعي الروسي في خط أنابيب إلى الصين من المتوقع أن يرتفع بأكثر من 50 في المئة بحلول نهاية 2021 .

ونقلت الوكالة عن مسؤول بشركة خطوط الأنابيب الصينية (بايب تشاينا)، قوله إن "المعدل اليومي الحالي البالغ 28 مليون متر مكعب سيرتفع إلى 43 مليون متر مكعب بنهاية العام".

© Sputnik . Press service of the Ministry of Defense of the Russian Federation وزير الدفاع الروسي يدعو 50 تلميذا سوريا لزيارة موسكو

وأضاف، أن ذلك يضمن إمدادات للشتاء والربيع بما يشمل دورة بكين للألعاب الأولمبية الشتوية في فبراير/شباط القادم.

وقال التقرير إن "خط الأنابيب المسمى (طريق الشرق) نقل أكثر من عشرة مليارات متر مكعب من الغاز الروسي إلى الصين، منذ بدأ تشغيله في ديسمبر كانون الأول 2019 .

وفي الصين، اكتمل بالفعل القطاعان الشمالي والأوسط من خط الأنابيب في حين من المنتظر أن ينتهي القطاع الجنوبي بحلول عام 2025، مما سيسمح للمشروع بالوصول إلى طاقته المزمعة البالغة 38 مليار متر مكعب سنويا.

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