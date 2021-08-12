تحطم مروحية فوق بحيرة كوريل شرق روسيا ونجاة نصف ركابها... فيديو

تحطمت المروحية في بحيرة كوريل بالقرب من محمية كرونوتسكي الطبيعية في جنوب المقاطعة.

كان على متن الطائرة ثلاثة من أفراد الطاقم و13 راكبًا، بينهم طفل. وفقا للمعلومات الأولية، تم إنقاذ ثمانية أشخاص. يمكن أن يكون الأشخاص الباقين داخل المروحية.

فتح قسم لجنة التحقيق الفيديرالية، صباح اليوم، تحقيقا في القضية بشأن انتهاك قواعد السلامة المرورية وتشغيل النقل الجوي.

وقال القسم الصحفي في محمية كرونوتسكي الطبيعية للصحفيين إن ركاب المروحية الذين نجوا من السقوط في بحيرة كوريل في كامتشاتكا، تمكنوا من السباحة والنجاة بأنفسهم.

ووفقا لمفتش المقاطعة يفغيني دينجز، قام موظفو المحمية بسحب الضحايا من المياه. حيث أنهم سمعوا ضجيج المروحية لكنهم لم يروها. ثم كان هناك صوت انفجار مدوي، تبين أنه صوت اصطدام الطائرة بالماء.

وقال دينجز : "أطلقنا على الفور قاربي نجاة ووصلنا في غضون ثلاث إلى أربع دقائق إلى موقع الحادث، الذي حددناه من خلال موجة البلاغ. كان هناك ثمانية أشخاص على سطح الماء، تم نقلهم على الفور إلى طوق النجاة. أصيب اثنان بجروح خطيرة، بدأنا في تقديم الإسعافات الأولية للضحايا، وتدفئتهم. بحثنا في البحيرة عدة مرات بحثًا عن أشخاص آخرين، لكننا لم نعثر على أحد".

وأضافت الخدمة الصحفية للمحمية أن درجة حرارة المياه في البحيرة الآن لا تزيد عن خمس إلى ست درجات مئوية، ومن المستحيل البقاء فيها لفترة طويلة.