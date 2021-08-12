الناجي من سقوط مروحية "مي 8" في كامتشاتكا: قائد المروحية قرر الهبوط وسط ضباب كثيف

أفاد أحد ركاب المروحية المنكوبة في كامتشاتكا الروسية، نيكولاي كورجينفسكي، اليوم الخميس، الذي نجا في حادثة سقوط المروحية من طراز "مي-8" بأن قائد المروحية اتخذ قرارًا بالهبوط في "ظروف جوية فظيعة"، "حيث إنه لم يكن هناك شيء مرئي سوى الضباب".

وقال كورجينفسكي في مقابلة مع قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "إنه لسبب مجهول، توجهنا إلى هناك، مع العلم أن هناك ظروفًا جوية فظيعة، وقرر قائد المروحية لسبب مجهول الهبوط، على الرغم من عدم تمكنه المؤكد من الرؤية على وجه اليقين. ما زلت بكامل عقلي وصحتي جيدة، وعلى الأرجح ما رأيته هو الشيء ذاته الذي رآه قائد المروحية - لم يكن هناك شيء مرئي، بالمعنى الحرفيً، باستثناء الضباب".

وأضاف الرجل: "أعتقد أنه على الجهات المعنية الإجابة عن هذا السؤال قبل أن "يغرق" مع المروحية".

يذكر أن مروحية من طراز "مي 8" سقطت، اليوم الخميس، في بحيرة كوريل في جنوب كامتشاتكا. وكان على متنها 3 من أفراد الطاقم و 13 راكبًا، أحدهم طفل. وتم إنقاذ ثمانية أشخاص ونقل بعض الضحايا بمروحية إلى مدينة بتروبافلوفسك كامتشاتسكي.