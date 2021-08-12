كيف تستطيع كاميرا في مترو موسكو القبض على المجرمين الهاربين؟

ساعد نظام التعرف على الوجوه في مترو موسكو، في يوليو/ تموز الماضي، في اعتقال مجرمين متهمين بالقتل، بحسب قناة "Telegram" التابعة لوزارة النقل في موسكو.

وذكرت القناة: "في يوليو، تم العثور على 221 شخصا مطلوبا بمساعدة نظام التعرف على الوجوه. تم القبض عليهم بواسطة كاميرات ذكية في المترو. وفي 25 يوليو، تم اعتقال شخص متهم بالقتل في محطة براتيسلافسكايا باستخدام هذا النظام".

وذكر بيان لمديرية نقل موسكو: "في الأسبوع الماضي في المترو، بدأ أول ألف شخص في اختبار نظام "Face Pay" على خط "Filevskaya". نتلقى الكثير من النتائج الإيجابية منهم وسنقوم قريبًا بمشاركة الإحصاءات مع المواطنين، ولكن في الوقت الحالي تحدثنا مع كبار خبراء تكنولوجيا المعلومات الروس والأجانب حول الخدمات القائمة على المقاييس الحيوية".