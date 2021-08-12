لافروف: موسكو تعتمد على تقييمات "سي أي إيه" بخصوص سقوط كابول بأيدي "طالبان"

أوضح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن موسكو تعتمد على تقييمات وكالة المخابرات الأمريكية "سي أي إيه" التي تقول بأن كابول قد تسقط في غضون أشهر.

موسكو - سبوتنيك. وقال لافروف للصحفيين: "بما أن كل ما يحدث في أفغانستان هو نتيجة عشرين عاما من التواجد الأمريكي، فإننا نعتمد على تقييمات وكالة المخابرات المركزية".

وكانت "رويترز" قد افادت، يوم الأربعاء، نقلاً عن مصادر، أنه وفقًا لمعطيات المخابرات الأمريكية، فإن طالبان (المحظورة في روسيا) قد تحاصر كابول في غضون شهر، وتسطير عليها بعد ذلك بـ90 يوما.

هذا وأعلنت حركة طالبان الأفغانية المتشددة، يوم أمس الأربعاء، أنها أحكمت السيطرة على مطار شبرغان في ولاية جوزجان شمالي البلاد، وأيضا مطار ولاية فراه غربي البلاد، وذلك بعد أيام من سيطرة الحركة على مركزي الولايتين.

وحتى الآن، باتت طالبان تسيطر على مراكز 9 ولايات، وفق بيانات الحركة، وهي مراكز ولايات سمنغان، وتخار، ونيمروز، وجوزجان، وساري – بول، وقندوز وفراه وبدخشان وبغلان.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد نقلت عن مصدر أمريكي مطّلع، قوله إن "الإدارة الأمريكية لا تستبعد سقوط العاصمة الأفغانية، كابول، في أيدي مقاتلي حركة طالبان في غضون شهر إلى ثلاثة أشهر".

وتصاعدت وتيرة المواجهات بين قوات الأمن الأفغانية ومسلحي حركة "طالبان"، تزامنا مع بدء انسحاب القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، مطلع أيار/مايو الماضي، والذي من المقرر اكتماله بحلول 11 أيلول/سبتمبر المقبل.

وتستضيف العاصمة القطرية الدوحة، بدءا من أمس، جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان، حول تسريع محادثات السلام وإنهاء العنف المستمر في أفغانستان.