لافروف: الغرب يعاقب روسيا على تمسكها بمسارها

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، بأن الغرب بدأ بمعاقبة روسيا عندما أدرك أنها لن "تحيد" عن مسارها.

سوداك ( جزيرة القرم) - سبوتنيك. وقال لافروف، خلال كلمة ألقاها في مجمع "تافريدا" للفنون: "بدأ خطنا في تعزيز سيادتنا يواجه مقاومة، وبعد ذلك، عندما أدرك الغرب أنه لا يمكن إخراجنا من هذا المسار، بدأوا في معاقبتنا".

والجدير بالذكر، أن العلاقات بين روسيا والدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك وبلدان الاتحاد الأوروبي، تدهورت على خلفية الأزمة الأوكرانية، وانضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا في آذار/مارس عام 2014، وفرض عقوبات على روسيا.

وتسعى موسكو من جانبها، لمواجهة هذا النهج الغربي العدائي وإعادة العلاقات مع الغرب إلى مجراها الطبيعي، وصرحت روسيا مراراً بأنها ليست طرفاً في النزاع في أوكرانيا وموضوع اتفاقيات التسوية في مينسك.