مقتل شخص وإصابة 15 آخرين بانفجار في حافلة ركاب في روسيا... فيديو

أصيب ما لا يقل عن 15 شخصا بجروح في انفجار حافلة ركاب في مدينة فورونيج الروسية، بينما توفيت امرأة في العناية المركزة بعد نقلها للعلاج.

وقال المدعي العام في منطقة لينينسكي بالمدينة يوري بورسوف، لقناة "روسيا 24"، أصيب شخصان بجروح خطيرة، و4 في حالة متوسطة الخطورة و6 إصابتهم خفيفة، وتم نقلهم جميعًا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ووفقا لسائق، وقع الانفجار داخل الحافلة قرب مركز تجاري وعلى متنها نحو 30 شخصا.

وأفاد مراسل "سبوتنيك" من مكان الحادث، بأن فرق الإغاثة والأجهزة الأمنية طوقت المكان وبدأت الطواقم الطبية في العمل بمكان الاتفجار وبأن فريقا من خبراء جهاز الأمن الفيدرالي الروسي قد وصل إلى مكان الحادث.

وفتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا في الحادث لمعرفة أسبابه وملابساته، ووفقا للمعلومات أولية قد يكون السبب هو انفجار أسطوانة غاز الحافلة.

وبدوره، أكد حاكم مقاطعة فورونيج ألكسندر غوسيف، تقديم كل المساعدات الضرورية للمتضررين، كما أمر بفحص جميع الحافلات المستخدمة لنقل الركاب في المدينة.