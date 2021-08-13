وزارة الصحة في فورونيج: مقتل شخصين وإصابة 19 آخرين في انفجار حافلة الركاب

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة في مدينة فورونيج، اليوم الجمعة، أن انفجار الحافلة في المدينة تسبب بإصابة 19 شخصا ومقتل اثنين آخرين.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة لوكالة "سبوتنيك": "تم نقل الضحايا إلى مستشفيات فورونيج مع إصابات متفاوتة الخطورة، حيث تم تقييم حالات البعض من قبل الأطباء على أنها خطيرة، والبعض الآخر (ثمانية أشخاص) في حالةمتوسطة الخطورة".

وفتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا في الحادث لمعرفة أسبابه وملابساته، ووفقا للمعلومات الأولية قد يكون السبب هو انفجار أسطوانة غاز الحافلة.

وأفاد مراسل "سبوتنيك" من مكان الحادث، بأن فرق الإغاثة والأجهزة الأمنية طوقت المكان وبدأت الطواقم الطبية العمل في مكان الانفجار، وبأن فريقا من خبراء جهاز الأمن الفيدرالي الروسي قد وصل إلى مكان الحادث.

بدوره، أكد حاكم مقاطعة فورونيج ألكسندر غوسيف تقديم كل المساعدات الضرورية للمتضررين، كما أمر بفحص جميع الحافلات المستخدمة لنقل الركاب في المدينة.