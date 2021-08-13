كابولوف: استيلاء طالبان على قندهار لا يعني اقترابها من السيطرة على كابول

أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان مدير القسم الآسيوي الثاني في وزارة الخارجية زامير كابولوف، اليوم الجمعة، أن سيطرة حركة طالبان (المحظورة في روسيا) على قندهار لا تعني قدرتها السيطرة على العاصمة الأفغانية.

وقال كابولوف لوكالة سبوتنيك: "إن استيلاء طالبان على قندهار لا يعني أنهم مستعدون للاستيلاء على العاصمة الأفغانية".

وأضاف الدبلوماسي الروسي: "محادثات السلام في أفغانستان ستتم بطريقة أو بأخرى لأن طالبان ليست قادرة ولم تستولِ على كابول بعد".

وأعلنت حركة طالبان، في وقت مبكر من اليوم، سيطرتها على قندهار ثاني أكبر مدينة في أفغانستان حيث قال متحدث باسم طالبان عبر حساب موثق على (تويتر) إنه "تم فتح قندهار ثاني أكبر مدينة في أفغانستان بالكامل".

كما أفادت الحركة بالاستيلاء على مكتب المحافظ ومقرات قوات الأمن ومؤسسات مهمة أخرى.

هذا وتشهد الساحة الأفغانية، في الفترة الحالية، مواجهات دامية بين القوات الحكومية وحركة "طالبان"، التي أعلنت سيطرتها على مناطق واسعة في البلاد.

ويأتي التصعيد على خلفية انسحاب القوات الأميركية، وهو ما وصفته وزارة الخارجية الروسية بأنه إقرار بفشل مهمة واشنطن في أفغانستان.

وكان مبعوثون وممثلون من الصين وأوزبكستان والولايات المتحدة وباكستان والمملكة المتحدة ودولة قطر والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي اجتمعوا في الدوحة في 10 أغسطس/ آب الجاري بدعوة من الدوحة لتقييم وضع المفاوضات بين الأفغان.

كما اجتمع لذات الغرض، في الدوحة يوم 12 أغسطس، المبعوثون الخاصون وممثلو ألمانيا والهند والنرويج وقطر وطاجيكستان وتركيا وتركمانستان والولايات المتحدة والأمم المتحدة.

وخلال الاجتماعات تبادل المشاركون وجهات النظر مع فريقي التفاوض عن الحكومة الأفغانية وحركة طالبان حول التحديات والفرص الحالية والتفكير في المساهمات التي يمكن للمجتمع الدولي تقديمها لنجاح عملية السلام.