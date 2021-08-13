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    تشديد الرقابة على ارتداء الكمامات الطبية في موسكو، في إطار مكافحة تفشي فيروس كورونا، روسيا 28 أكتوبر 2020

    موسكو تزيل بعض القيود التي فرضتها بسبب كورونا

    © Sputnik . Pavel Bednyakov
    روسيا
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    أعلن عمدة العاصمة الروسية، سيرغي سوبيانين، في مدونته الشخصية، اليوم الجمعة، أن موسكو أزالت بعض القيود التي فرضتها بسبب جائحة كورونا.

    وقال سوبيانين: "اعتبارًا من اليوم، تم إلغاء المطلب الإلزامي لنقل 30% على الأقل من موظفي المؤسسات والمنظمات، بما في ذلك الموظفون الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا والذين يعانون من أمراض مزمنة، إلى وضع العمل عن بعد".

    وبحسب العمدة، يبقى شرط التأكد من قياس درجة حرارة الموظفين قبل بدء العمل.

    وأضاف: "تم أيضًا إلغاء شرط إجراء الاختبارات الدورية لفيروس كورونا بما لا يقل عن 10 بالمائة من الموظفين كل 15 يومًا".

    بالإضافة إلى ذلك، تم رفع القيود المفروضة على زيارة حدائق الحيوان، بما في ذلك الأجنحة الداخلية.

    وأكد سوبيانين: أن "الإجراءات الوقائية الأخرى لا تزال سارية. لا يزال يتعين على سكان موسكو ارتداء الأقنعة في الأماكن العامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي"، مشيرا إلى أنه "لا يمكن إقامة الفعاليات الجماهيرية، ولا تزال القيود على زيارات المسارح والسينما والحفلات الموسيقية قائمة".

    وفقًا للعمدة، بشكل عام، عادت موسكو بالفعل إلى إيقاع الحياة المعتاد.

    وقال سوبيانين: "بفضل التطعيمات الجماعية والإجراءات الوقائية الأخرى، يستمر الوباء في الانحسار".

    وقال أيضًا إن عدد حالات الاستشفاء الجديدة في المدينة قد انخفض بأكثر من النصف مقارنة بذروة النصف الثاني من شهر يونيو/حزيران، واتضح أن عدد الأسرة المشغولة في مستشفيات كوفيد اليوم هو الأدنى منذ بداية أبريل/نيسان أقل من سبعة آلاف. مضيفا، يستمر التطعيم الجماعي، حيث تجاوز عدد سكان موسكو الذين تلقوا التطعيم الأول هذا الأسبوع أربعة ملايين ونصف.

    في الوقت نفسه، شدد رئيس البلدية على أن موسكو ستواصل التصرف بحذر، بناءً على تحليل الوضع الحالي وتوقعات تطور الوباء.

    روسيا اليوم سجلت 22.277 إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي منذ بداية الجائحة 6.557.068 إصابة، وكان للعاصمة الروسية موسكو النصيب الأكبر في عدد الإصابات حيث بلغ 2529.

    غادر 19.368 شخصا المستشفى خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالي الذين تعافوا من الفيروس إلى 5.828.972 شخصًا.

    وتم تسجيل 815 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية (59 منهم في موسكو) ليصل الإجمالي إلى 168864 شخصًا.

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