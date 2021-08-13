الكرملين: ميركل تزور روسيا يوم 20 أغسطس الجاري

أعلن المكتب الصحفي للكرملين، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيجري مباحثات مع المستشارة الألمانية، أنغأنحيلا ميركل، في موسكو، يوم 20 أغسطس/ آب الجاري.

وجاء في بين الكرملين: "من المخطط مناقشة حالة وآفاق تطوير التعاون الثنائي بين موسكو وبرلين في مختلف المجالات، وكذلك النظر في عدد من القضايا الدولية والإقليمية الموضعية".

وفي السياق ذاته أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الألمانية، ستيفن زايبرت، أن المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، تعتزم زيارة روسيا يوم 20 أغسطس الجاري.

وقال زايبرت للصحفيين: "يوم الجمعة الموافق 20 أغسطس، ستزور المستشارة موسكو، وسنبلغكم بتفاصيل البرنامج مطلع الأسبوع المقبل".

وأضاف زايبرت: "من المؤكد أن ميركل ستعقد لقاء مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين".

وتأتي زيارة ميركل إلى روسيا بعد عودة الرئيس بوتين من تركيا، حيث سيجري الأربعاء المقبل، محادثات مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان.