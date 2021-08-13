لافروف: نؤيد عقد جلسة لمجلس الأمن بشأن أفغانستان بشرط أن توصل إلى حوار سلمي

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن بلاده تؤيد توسيع مشاركة الوسطاء الدوليين في التسوية الأفغانية بما في ذلك إيران والهند.

وقال الوزير الروسي للصحفيين: "نحن مهتمون بانضمام إيران، وفي المراحل اللاحقة دول أخرى، ولا سيما الهند".

وتابع لافروف: "نحن نؤيد أن تتم التسوية الأفغانية بمشاركة جميع القوى السياسية والعرقية والطائفية في البلاد، [من أجل] العمليات التي تمت الموافقة عليها في مجلس الأمن الدولي، والتي تباطأت الآن، لأن الوفد الحكومي للأسف لم يكن مهتمًا منذ عام ونصف أو عامين برؤية استئناف هذه المفاوضات".

وأضاف لافروف: "على هذه الخلفية، مرة أخرى للأسف قررت طالبان محاولة حل الوضع بالوسائل العسكرية. يغزون المزيد والمزيد من المدن والمحافظات. كل شيء سيء وخطأ".

وأكد لافروف على أن عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن بشأن أفغانستان ستكون مفيدة إذا كانت تساهم في حوار سلمي حقيقي وليس مجرد هدف كسب الوقت".