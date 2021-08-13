روسيا تنتظر إطلاق طائرة جديدة تضمن الرد على أي عدوان

تواصل روسيا العمل على إنشاء طائرة جديدة تنتمي إلى فئة الطائرات التي اصطلح على تسميتها بـ"طائرات يوم القيامة".

و"طائرة يوم القيامة" هي الطائرة التي تحمل مركز قيادة من الممكن أن يلجأ إليه قادة القوات المسلحة في حال اندلاع الحرب الطاحنة التي تهدد بتدمير مراكز القيادة على الأرض.

ويجب أن ترى الطائرة الجديدة المخصصة للسيطرة على القوات المسلحة خلال حرب مدمرة مثل الحرب النووية، النور في عام 2023 عند قيامها برحلتها الجوية الأولى.

وستحتوي الطائرة الجديدة، وهي مشتقة من طائرة الركاب "إيل-96-400"، على معدات قادرة على نقل الأوامر إلى وحدات من قوات الصواريخ الاستراتيجية تبعد عن مركز القيادة الطائر بـ6000 كيلومتر.

ضمان الرد الساحق

وكشف الخبير العسكري دميتري بولتينكوف لصحيفة "ازفستيا" أن وظيفة "طائرة يوم القيامة" تتلخص في تمكين القيادة العسكرية العليا من السيطرة على القوات المسلحة عامة وقوات الصواريخ الاستراتيجية خاصة في حال تمكن المعتدي من تدمير مراكز القيادة على الأرض. ويمكن أن تجوب هذه الطائرة السماء، حاملة على متنها رئيس الدولة ووزير الدفاع أو رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في حال خيم الخطر على البلاد، مع العلم أن من المستحيل تدمير مركز القيادة الجوي بالضربة النووية المباغتة أو بضربه بسلاح الدقة العالية. ويضمن وجود كبار قادة القوات المسلحة في طائرة تحلق في السماء توجيه الرد الساحق إلى المعتدي، وهو ما يثني المعتدي المحتمل عن شن العدوان.

تعزيز الإمكانيات

ولا بد أن تملك "طائرة يوم القيامة" إمكانيات كبيرة لكي تستطيع البقاء في الجو لمدة طويلة. ومن أجل ذلك يتم تجهيزها بمعدات التزود بالوقود في الجو.

ويتم تجهيزها أيضا بأجهزة الاتصال القادرة على تمكين الموجودين على متن الطائرة من إجراء الاتصالات حتى بالغواصات المتسلحة بالصواريخ تحت الماء.

وستملك طائرة جديدة من هذا النوع إمكانيات تفتقرها الطائرات المتوفرة حاليا من هذا النوع وهي مشتقة من طائرة الركاب "إيل-86" وتحمل اسم "إيل-80".

وقامت طائرة "إيل-80" بالرحلة الجوية الأولى في عام 1985، ودخلت الخدمة العسكرية في عام 1992. وتمت صناعة 4 طائرات من طراز "إيل-80". ولا تزال مواصفاتها محاطة بالسرية. ومن المعروف أنها محصنة ضد الموجات الكهرومغناطيسية.

وأعلن نائب وزير دفاع روسيا، أليكسي كريفوروتشكو، قبل عامين عن تطوير إحدى طائرات "إيل-80" وبدء العمل على تحديث مراكز القيادة الجوية الأخرى.

وأخيرا اتجهت روسيا إلى إبداع طائرة جديدة من هذا النوع .ولا توجد "طائرات يوم القيامة" إلا في روسيا والولايات المتحدة الأمريكية.