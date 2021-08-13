57% من المواطنين الروس يقيمون عمل بوتين إيجابيا

أظهرت نتائج استطلاع للرأي العام الروسي، اليوم الجمعة، أجراه صندوق "الرأي العام"، أن 57% من المواطنين الروس، الذين شملهم الاستطلاع، يقيمون إيجابيا، عمل الرئيس فلاديمير بوتين، في حين يقيم 28% من الذين شملهم استطلاع الرأي عمله سلبياً.

وجاء في بيان نشره صندوق "الرأي العام" على موقعه الرسمي: "رداً على سؤال، هل تعتقدون أن الرئيس فلاديمير بوتين يعمل في منصبه غالبا بشكل جيد أو غالبا بشكل سيئ، أجابت غالبية المستطلعة آراؤهم ( 57%) "غالباً بشكل جيد"، وأجاب 28 في المئة "غالباً بشكل سيء"، ووجد 15 في المئة منهم صعوبة بالإجابة عن هذا السؤال".

وأعرب 54% من المستطلعة آراؤهم عن ثقتهم بالرئيس، بينما أشار 35% إلى أنهم لا يثقون به، ووجد 12% صعوبة بالإجابة عن هذا السؤال.

وسئل المستطلعة آراؤهم عن الحزب الذي سيصوتون لصالحه إذا أجريت انتخابات مجلس الدوما يوم الأحد المقبل. ومن بين الأحزاب البرلمانية، تتقدم روسيا الموحدة بنسبة 29%، يليها الحزب الشيوعي لروسيا الاتحادية (بنسبة 11%)، والحزب الليبرالي الديمقراطي (بنسبة 9%)، وروسيا العادلة - من أجل الحقيقة (نسبة 6%) كذلك أبدى 8% استعدادهم للإدلاء بأصواتهم لصالح أي حزب آخر، وأعرب 14% عن عدم رغبتهم بالذهاب إلى مراكز الاقتراع ، وأكد 2 في المئة نيتهم إفساد أوراق الاقتراع. ووجد 21% صعوبة بالإجابة عن هذا السؤال.

يذكر أن الاستطلاع "فومنيبوس" للرأي العام الروسي، تم إجراؤه في الفترة من 6 إلى 8 آب/أغسطس في 207 مراكز آهلة بالسكان بــ 73 كيانا من كيانات روسيا الاتحادية وشارك فيه 3 آلاف مواطن. ولم يتعدَّ الخطأ الإحصائي نسبة 2.5%.