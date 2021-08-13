الخارجية الروسية توضح سبب عدم تمديد تأشيرة مراسلة قناة "بي بي سي" البريطانية

صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن وزارة الخارجية الروسية أوضحت لممثلي قناة "بي بي سي" سبب عدم تمديد التأشيرة لمراسلتهم، كرد على التعامل المعيب من قبل السلطات في بريطانيا مع مراسل روسي (رفض تمديد تأشيرته).

موسكو- سبوتنيك. وكتبت زاخاروفا ، في صفحتها على قناة "تيلغرام": "انتعشت" وسائل الإعلام الغربية وطلبت التعليق على المعلومات التي تفيد بأن الصحفية البريطانية التي تعمل في موسكو لن يتم تمديد تأشيرتها".

وأضافت زاخاروفا: "إنه لأمر مدهش: أولاً- لم تنتبه المجموعة الإعلامية لتحذيرات وزارة الخارجية المتكررة، الذي جاء ردا على تصرفات لندن المهينة بحق مراسل روسي في بريطانيا، بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة. وكنا ندلي بانتظام بتصريحات ندعو فيها البريطانيين إلى التوقف عن اضطهاد الصحفيين الروس".

وأشارت زاخاروفا إلى أن، قناة "بي بي سي" والمراسلة نفسهة "اتخذا موقفا صامتا، ولم يعلقا على وضع زميلهم (الروسي الذي تعرض لموقف معيب من قبل الجانب البريطاني)".

ووفقا لزاخاروفا، لم تظهر وسائل الإعلام الغربية تقليديا، أي اهتمام بمصير الصحفيين الروس الذين لم يتم تمديد تأشيراتهم البريطانية (أو الأمريكية، على سبيل المثال).

وأكدت زاخاروفا: "أستطيع أن أقول إن ممثلي "بي بي سي" الذين زاروا وزارة الخارجية مؤخرا، أُخبروا بكل شيء بالتفصيل. لذا ينبغي أن يكون لديهم ما يقولونه".

وصرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وقت سابق، بأن السلطات البريطانية مستمرة بتهجمات غير مبررة على الإطلاق ضدنا، مستخدمة خطابًا قاسيًا مناهضًا لروسيا في الفضاء العام، ونتيجة لذلك، تم إنهاء التفاعل الثنائي إلى حد كبير، وفقدان الثقة، وأصبحت درجة العلاقات الحالية هي في نقطة التجمد".