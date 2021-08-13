بوتين: قضايا الدفاع تتطلب ضرورة تكاتف الجهود مع الشركاء لحلها

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، قضايا التعاون الدولي في مجال الدفاع والأمن، ولفت الانتباه إلى ضرورة تكاتف الجهود مع الشركاء لحل عدد من القضايا.

موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين: "اليوم لدينا خطة لمناقشة قضايا التعاون الدولي في مجال الدفاع والأمن، قلنا مرارا أنه من المستحيل حل عدد من القضايا بشكل فعّال في هذا المجال بشكل مفرد، نحن بحاجة إلى توحيد الجهود مع شركائنا من أجل ضمان أمننا الخاص".

وكان المكتب الصحفي للكرملين، قد أعلن يوم الاثنين الماضي، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيشارك، (عبر نظام الفيديو كونفرانس) في مؤتمر يعقده مجلس الأمن الدولي حول تعزيز الأمن البحري.

وأشار الكرملين إلى أن المؤتمر الذي سيشارك فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعقد بمبادرة من ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند، الذي تترأس بلاده جلسات مجلس الأمن في شهر أغسطس/آب الجاري.

وناقش زعماء الدول قضايا الساعة مثل، القرصنة وتهريب المخدرات والأسلحة وغيرها من القضايا.