السجن 11عاما لداغستاني انخرط في صفوف "داعش"

روستوف - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم المحكمة العسكرية الجنوبية، للصحفيين إنه في شباط/فبراير من العام الماضي، سجل عبد القدييف على هاتفه المحمول كيف أدى اليمين أمام رئيس التنظيم الإرهابي، وأرسل الصوت إلى شخص آخر لتمريره إلى رئيس التنظيم الإرهابي ، بعد ذلك، شارك عبد القدييف في أنشطة هذا التنظيم حتى اعتقاله في 2 نيسان/ أبريل من العام الماضي.

وفتحت الدعوى الجنائية بموجب المادة "المشاركة في أنشطة منظمة إرهابية" من القانون الجنائي الروسي.

وأضاف المتحدث "وفقا لحكم المحكمة، أدين المتهم وحكم عليه بالسجن 11 عاما .

وتخوض أجهزة الأمن في المدن والأقاليم الروسية المختلفة، بما في ذلك ومنطقة شمال القوقاز، حربا ضد جماعات التطرف والإرهاب المحلية التي تربطها علاقة ولاء مع تنظيم "داعش" الإرهابي وغيره من التنظيمات الإرهابية، التي تسعى إلى تحويل عدد من المناطق في روسيا إلى بؤر عدم استقرار وأيضا تجنيد المواطنين الروس إلى صفوف التنظيمات الإرهابية خارج البلاد.