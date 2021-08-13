"بنظرة واحدة"... موسكو تختبر نظاما لدفع أجرة المترو يخترق عالم السرعة... فيديو

في مترو أنفاق موسكو، يتم اختبار نظام دفع جديد لزيادة سرعة حركة الركاب وتقليص الزمن المستهلك في شراء بطاقة أو تعبئة رصيد.

وقالت آنا لابوشكينا، رئيسة الخدمة الصحفية في وزارة النقل في موسكو، بحسب ما نقلته قناة "موسكفا 24": "مترو موسكو هو رقم واحد من حيث عدد طرق الدفع بالمترو في العالم، وبفضل ذلك تمكنا في السنوات الأخيرة من تقليل قوائم الانتظار عدة مرات. نواصل التطور في هذا الاتجاه ونستعد الآن لإطلاق نظام "Face Pay"، والذي يتم اختباره الآن".

ووفقا لها، تم بالفعل اختبار الخدمة بين موظفي مترو موسكو. وبمساعدتها، يمر أكثر من 60 ألف موظف عبر المترو.

وأضافت: "تجري الاختبارات الآن فقط على خط "فيليفسكايا"، ويشارك فيه أكثر من ألف مسافر. في المستقبل القريب، سنتمكن من توسيع نطاق هذه الخدمة إلى خطوط أخرى".