"روسكوسموس": مستعدون لتقديم الدعم لزملائنا الأمريكيين بعد فشلهم في إطلاق مركبة "ستارلاينر"

نشر المدير العام لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، دميتري روغوزين، تغريدة عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، أكد فيها على استعداد الوكالة لتقديم المساعدة لشركة "بوينغ" ووكالة "ناسا" الأمريكية بعد فشلهما في إطلاق مركبة "ستارلاينر" إلى الفضاء.

وكتب روغوزين: "نؤكد استعدادنا لتقديم دعم الخبراء لزملائنا الأمريكيين. مركز "Keldysh"، وهو مؤسسة روسية رائدة في صناعة محركات الصواريخ الفضائية، مستعد لإرسال خبرائه إلى الولايات المتحدة للمساعدة في حالة وجود نداء من الجانب الأمريكي".

Подтверждаем нашу готовность оказать экспертную поддержку американским коллегам. Центр Келдыша - головной научный институт ракетного двигателестроения в случае обращения американской стороны готов направить своих специалистов в США на предприятие-разработчик корабля Starliner. https://t.co/FrQhJ14Lts — РОГОЗИН (@Rogozin) August 13, 2021

​أعلنت شركة "بوينغ" الأمريكية عن إعادة مركبة "ستارلاينر" الفضائية إلى أحد مصانعها لإزالة عطل فني تعرضت له، ما تسبب بتأجيل إطلاقها إلى محطة الفضاء الدولية.

وأكدت الشركة الشركة أنها ستعالج المشكلة التي أصابت صمامات المحرك التي لا تزال مغلقة منذ إلغاء الإطلاق الذي كان مقررا يوم الأربعاء الماضي.