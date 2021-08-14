عاصفة قوية تهدد المناطق الجنوبية لروسيا

وجهت مصالح الأرصاد الجوية الروسية تحذيرات من عاصفة استوائية كلاسيكية فوق البحر الأسود في منطقة نوفوروسيسك، والتي قد تصل قوة رياحها إلى 40 م/ث، ومعدل هطول الأمطار لمدة ستة أشهر.

وأشارت سطات مدينة نوفوسيبرسك في منشور عبر صفحتها على موقع "إنستغرام"، إلى أن "الإعصار، الذي كان من المفترض أن يغادر حوض البحر الأسود توقف واندمج مع منخفض بحر قزوين، والآن تبدأ هاتان الدوامات في التجدد الذاتي وتتحولان إلى منخفض إعصاري نشط متمركز فوق البحر الأسود".

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هذا ولم يتضح بعد إلى أين ستتحرك العاصفة، إلا أن معظم القراءات تشير إلى أن مدينتي أنابا وكيرش الروسيتين، ستتلقيان أكبر ضربة، فيما رجحت قراءات أخرى وصول العاصفة إلى مدينة نوفوروسيسك جنوبي روسيا.

وأشارت إلى أن الضربة الرئيسية للعاصفة متوقعة من صباح اليوم السبت حتى نهاية اليوم.

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ووفقا لألكسندر تشيرنوكولسكي، الباحث البارز في معهد فيزياء الغلاف الجوي التابع لأكاديمية العلوم الروسية، فإن الإعصار المضغوط الذي استقر فوق البحر الأسود يشبه في خصائصه عاصفة استوائية وهو شديد البرودة وخطير.

وكتب تشيرنوكولسكي في صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "في الأيام القادمة ستمطر على البحر الاسود! سيتم تحديد الطقس السيئ من خلال إعصار مدمج للغاية وفقًا لنوع العاصفة الاستوائية: على عكس إعصار خطوط العرض المعتدلة، فإنه لا ينقسم إلى كتل هوائية دافئة وباردة، فهو أصغر في الحجم، ولكن الأمطار والرياح داخل مثل هذه الدوامة قوية جدا".

ووفقا له، فإن هذه الظاهرة تحدث في البحر الأبيض المتوسط ​​في كثير من الأحيان- حوالي مرة واحدة في السنة. في الأدبيات العلمية الروسية يطلق عليهم إما "أعاصير البحر الأسود" أو "أعاصير البحر الأسود المتوسطة".

يذكر أن السلطات في إقليم كراسنودار وكذلك في جميع أنحاء المقاطعة الفيدرالية الجنوبية، أطلقت تحذيرات من هطول أمطار الغزيرة مصحوبة بعواصف رعدية والبرد والرياح الشديدة، التي تصل سرعتها إلى 24 مترًا في الثانية.