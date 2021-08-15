طائرة دون طيار تنقذ رجلا من الغرق جنوبي روسيا... فيديو

سجّلت مصالح الأمن والفرق الإنقاذية الروسية، أول حالة إنقاذ لرجل من الغرق في شاطىء أنابا جنوبي روسيا، من خلال استخدام طائرة دون طيار.

وتمكنت فرق الإنقاذ من إرسال طائرة دون طيار، تحمل سترة نجاة، باستخدام نظام المراقبة الخاص بالشواطئ، وعن طريق التحكم عن بعد تم إلقاء السترة للشاب الغريق، وفقا لما نقله موقع قناة "يزفيستيا" الروسية.

وتمكن الضحية من البقاء واقفا في المياه بفضل سترة النجاة حتى وصلت مصالح الطوارئ إلى عين المكان وقدّمت له كل المساعدة اللازمة.

ووفقا لما ذكره الأطباء، فإن الشاب بخير ولا شيء يهدد صحته.

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يشار إلى أن اختبار تسليم سترات النجاة على شاطئ أنابا عن طريق الطائرات دون طيار، بدأ في مايو/ أيار الماضي، والذي تم تطوير نظامه بالاشتراك مع تكنوبوليس العسكرية "Era" والأكاديمية الروسية للعلوم.

ظهرت ثلاثة أبراج إنقاذ مجهزة بالكامل من طراز "آناباس" (Anaspa) على الشاطئ المركزي في أغسطس/ آب الجاري، وسيزداد عددها في المستقبل فقط.