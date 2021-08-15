السفارة الروسية لدى كابل: لا توجد تهديدات لبعثتنا الدبلوماسية في المدينة

أعلنت السفارة الروسية في كابول، أن الأجواء في العاصمة الأفغانية متوترة، لكن لا توجد تهديدات للبعثة الدبلوماسية هناك.

موسكو- سبوتنيك. وقال المتحدث باسم السفارة الروسية، نيكيتا إيشينكو، في تصريحات لـ"سبوتنيك" اليوم الأحد: "لا توجد أعمال قتالية في المدينة حتى اللحظة"، مضيفا أن "الأجواء في المدينة متوترة، لكن لا توجد تهديدات للبعثة الدبلوماسية".

وأشار المكتب الإعلامي للسفارة إلى أن الوضع في المدينة لا يتطلب إخلاء السفارة الروسية حتى اللحظة.

هذا وأعلن زامير كابولوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي، مدير الدائرة الثانية في آسيا في وزارة الخارجية الروسية لوكالة "سبوتنيك"، صباح اليوم أن حركة "طالبان" ضمنت الأمن ليس فقط للسفارة الروسية، ولكن أيضا سفارات لدول أخرى.

كما أكد أن: "موسكو لا تستعد لإخلاء السفارة الروسية من كابل، والبعثة الدبلوماسية تعمل في هدوء، ونحن على اتصال مع السفير، وإنهم يراقبون عن كثب تطور الأحداث".

وقال كابولوف: "لقد حصلنا على مثل هذه الضمانات منذ فترة طويلة. لكن هذا الأمر لا يتعلق فقط بروسيا. إنها تضمن سلامة الجميع".

وأضاف كابولوف أن موسكو تعمل مع شركائها على عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بشأن أفغانستان.

وقال كابولوف: "نحن منخرطون في هذا. زملاؤنا منخرطون عن كثب في هذا".

وأشار الدبلوماسي " سنعقد اجتماعا. لكن هذا لن يغير الوضع: كان من الضروري التفكير من قبل في عقد اجتماع وليس الآن".

تفاقم الوضع في أفغانستان في الأسابيع الأخيرة مع هجوم مقاتلي "طالبان" (الحركة المحظورة في روسيا) على المدن الكبيرة في البلاد. وذكرت وسائل إعلام ومصادر يوم الأحد أن طالبان تسيطر على جميع المعابر الحدودية في أفغانستان وتقع بالقرب من العاصمة وسيطرت على جامعة كابل. في غضون ذلك، قالت إدارة الرئاسة الأفغانية إنها تسيطر على الوضع في كابل، حسب ما أوردته قناة العربية.