روسيا تعلن استعدادها للعمل مع السلطات الانتقالية في أفغانستان

أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان مدير القسم الآسيوي الثاني في وزارة الخارجية زامير كابولوف عن استعداد بلاده للعمل مع الحكومة الانتقالية في أفغانستان.

وقال كابولوف اليوم الأحد: "لقد دعمنا دائما الحكومة الانتقالية، وسنعمل بالطبع".

وردا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا مستعدة للاعتراف بحركة "طالبان" كسلطات شرعية، قال الدبلوماسي الروسي: "لا، لم نعترف بها بعد، لكن كل شيء له وقته".

كما أشار كابولوف إلى وجود اتصالات بين موسكو وواشنطن بشأن الوضع في أفغانستان، وقال:

"لقد تحدثت معه (لمبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان، زلماي خليل زاد ) مؤخرًا عبر الهاتف، هو موجود في الدوحة وكما هو الحال في موسكو، يراقب تطور الأحداث. سنقرر لاحقا الإجراءات الواجب اتخاذها".

وتستمر المواجهات بين القوات الحكومية الأفغانية ومسلحي حركة "طالبان" (مصنفة إرهابية ومحظورة في روسيا) منذ عدة سنوات، والتي استولت في الأشهر الأخيرة على مناطق واسعة في المناطق الريفية والحدودية وشنت الهجوم على المدن الكبيرة. ويأتي التصعيد على خلفية انسحاب القوات الأمريكية، وهو ما وصفته وزارة الخارجية الروسية بأنه إقرار بفشل مهمة واشنطن في أفغانستان.

في أوائل أغسطس/ آب، احتلت "طالبان" المركز الإداري لإحدى المقاطعات الأفغانية البالغ عددها 34 للمرة الأولى منذ عام 2016. بعد ذلك، أعلنت الاستيلاء على 9 آخرين، من بينهم مدينة قندوز، الواقعة على بعد 60 كم من أقرب معبر حدودي في طاجيكستان. وفي وقت لاحق، أعلنت السلطات أنها استعادت السيطرة على عدد من عواصم المحافظات، واستمرت الاشتباكات في عدد منها.