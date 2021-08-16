روسيا تزيد عدد الرحلات المنتظمة إلى مصر ودول أخرى اعتبارا من 27 أغسطس الجاري

أعلنت روسيا زيادة عدد الرحلات الجوية المنتظمة إلى كل من مصر والمجر وقبرص وقيرغيزستان وطاجيكستان، اعتبارًا من 27 أغسطس/آب الجاري.

موسكو- سبوتنيك. وجاء في بيان لمقر العمليات لمكافحة انتشار فيروس كورونا، اليوم الاثنين: "تقرر زيادة عدد الرحلات الجوية المنتظمة على أساس المعاملة بالمثل اعتبارًا من 27 أغسطس 2021".

ووفقا للتقرير، فإن القرار جاء بعدما عقدت نائبة رئيس وزراء الاتحاد الروسي، تاتيانا غوليكوفا، اجتماعاً لمقر العمليات لمنع استيراد وانتشار عدوى فيروس كورونا الجديد في روسيا.

وأشار تقرير الهئية إلى أن الرحلات تكون على النحو التالي: المجر (على الخط موسكو - بودابست من 4 إلى 7 رحلات في الأسبوع، سوتشي - بودابست، كازان - بودابست، جوكوفسكي - بودابست، يكاترينبرج - بودابست، كراسنودار - بودابست، روستوف أون- دون - بودابست، سامارا - بودابست بمعدل رحلة واحدة في الأسبوع على كل مسار).

مصر (على الخط موسكو - الغردقة، موسكو - شرم الشيخ من 5 إلى 15 رحلة في الأسبوع على كل طريق، من المطارات الروسية، التي تم استئناف الرحلات الدولية منها إلى الغردقة وشرم الشيخ بمعدل رحلة واحدة أسبوعياً على كل خط).

سيزداد أيضًا عدد الرحلات إلى قبرص (على الخط موسكو - لارنكا من 4 إلى 7 رحلات في الأسبوع، موسكو - بافوس من 3 إلى 7 رحلات في الأسبوع، من المطارات الروسية، التي تم استئناف الرحلات الدولية منها (باستثناء موسكو)، إلى لارنكا وبافوس من 2 إلى 4 رحلات في الأسبوع على كل طريق).

قيرغيزستان (على الخط موسكو - بيشكيك من 3 إلى 7 رحلات في الأسبوع، من نوفوسيبيرسك وكراسنويارسك وكازان ويكاترينبورغ وإيركوتسك، غروزني إلى بيشكيك مع تردد رحلة واحدة في الأسبوع على كل مسار).

ستؤثر الزيادة في عدد الرحلات المنتظمة أيضًا على طاجيكستان (على خط موسكو - دوشنبه من 2 إلى 7 رحلات في الأسبوع، من المطارات الروسية، التي تم استئناف الرحلات الدولية منها، إلى دوشانبه وخوجاند وكولياب بتردد 1 رحلة في الأسبوع على كل مسار).