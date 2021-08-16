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    سيطرة طالبان على القصر الرئاسي في كابول

    موسكو: راضون على انتقال السلطة في أفغانستان دون عنف والأمريكيون سبب فوضى المطار

    © AP Photo / Zabi Karimi
    روسيا
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    أعلن زامير كابولوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى افغانستان، رئيس القسم الثاني لآسيا في وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو راضية عن انتقال السلطة في أفغانستان دون عنف.

    موسكو- سبوتنيك. وقال كابولوف، اليوم الاثنين: "يرجى ملاحظة أن كل هذه العواصم الإدارية تم الاستيلاء عليها بشكل سلمي، دون إطلاق رصاصة واحدة، مما يبعث على الارتياح. نحن مقتنعون بأن حركة طالبان والحكومة الجديدة حتى الآن تتصرفان بشكل لائق. لكن لن نحكم بالأقوال بل بالأفعال".

    وبحسب قوله معلقا على ما حصل في المطار، فإن المطار مفتوح للرحلات الدولية "ولكن بما أن الأمريكيين نفد صبرهم لإرسال عدة آلاف من المشاة لإجلاء عدد معين من موظفيهم... فقد اضطروا إلى إيقاف وصول وهبوط الرحلات الجوية المدنية مؤقتًا، مما تسبب في حدوث فوضى".

    وتابع فيما يخص الاعتراف بطالبان (المحظورة في روسيا): "إذا راعت الحكومة الجديدة النظام والحريات المدنية الأساسية وحقوق الإنسان".

    المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون أفغانستان، مدير القسم الأسيوي الثاني في وزارة الخارجية، زامير كابولوف
    © Sputnik . Vladimir Astapkovich
    كابولوف: لن نتسرع في الاعتراف أو عدمه بالسلطات الأفغانية الجديدة
    هذا وأكد كاولوف في وقت سابق، أن موسكو لن تتسرع في الاعتراف أو عدمه بالسلطات الأفغانية الجديدة، مشيرة إلى أن الأمر يعتمد على سلوكها، قائلا: "أولاً، لن يسارع أحد بهذا (بالاعتراف)، والاعتراف أو عدمه يعتمد على سلوك السلطات الجديدة. سننظر بعناية في مدى المسؤولية، التي سيحكمون بها البلاد في المستقبل القريب. بناءً على النتائج، ستستخلص القيادة الروسية الاستنتاجات اللازمة وتتخذ القرار".

    وأضاف كابولوف أن استيلاء "طالبان" على السلطة ليس انتقالًا للسلطة في أفغانستان وفق اتفاقيات معينة، بل نتيجة فشل الولايات المتحدة في أفغانستان، وقال معلقا على تصريحات مفادها أن نقل السلطة في أفغانستان جاء نتيجة اتفاقيات معينة: "أعتقد أن واضعي مثل هذه المفاهيم يحاولون بطريقة ما تبرير فشل الأمريكيين في أفغانستان وتقديم القضية على أنها إجراء مخطط له".

    وأشار كابولوف إلى أن استيلاء حركة طالبان (المحظورة في روسيا) على العاصمة الأفغانية كابول كان بمثابة مفاجأة، قائلا: "إلى حد ما، نعم كانت مفاجأة، لأننا انطلقنا من أن الجيش الأفغاني، مهما كان، سيقاوم لبعض الوقت"، مضيفا: "على ما يبدو، كنا متفائلين للغاية في تقييم جودة القوات المسلحة، التي دربها الأمريكيون وحلف شمال الأطلسي، حيث تخلوا عن كل شيء بعد أول طلقة... لقد بالغنا في تقدير القوات المسلحة لأفغانستان".

    هذا وذكرت وسائل إعلام، نقلاً عن طالبان، أنها تسيطر على أكثر من 90٪ من مباني الحكومة الأفغانية وتقريبا جميع نقاط التفتيش الرئيسية في كابول.

    انظر أيضا:

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