"بوبيدا" الروسية تعلن استعدادها لإطلاق رحلات إلى مصر اعتبارا من نهاية أكتوبر

أعلنت شركة "بوبيدا" الروسية للطيران (جزء من مجموعة إيروفلوت للطيران) جاهزيتها لفتح رحلات إلى مصر اعتبارًا من نهاية شهر أكتوبر/تشرن الثاني المقبل.

موسكو- سبوتنيك. وقال أندريه كالميكوف، الرئيس التنفيذي للشركة في مؤتمر صحفي، ردا على سؤال متى ستبدأ الرحلات إلى منتجعات مصر: "لقد طلبنا الدخول إلى خط مصر، ولكن الجدول منسق حتى نهاية الصيف، ونحن على استعداد لبدء نقل الركاب إلى مصر اعتبارا من نهاية أكتوبر".

هذا وأعلنت روسيا، أمس الاثنين، زيادة عدد الرحلات الجوية المنتظمة إلى كل من مصر والمجر وقبرص وقيرغيزستان وطاجيكستان، اعتبارًا من 27 أغسطس/آب الجاري.

وجاء في بيان لمقر العمليات لمكافحة انتشار فيروس كورونا: "تقرر زيادة عدد الرحلات الجوية المنتظمة على أساس المعاملة بالمثل اعتبارًا من 27 أغسطس 2021".

وأشار تقرير الهئية إلى أن الرحلات تكون على النحو التالي: مصر (على الخط موسكو - الغردقة، موسكو - شرم الشيخ من 5 إلى 15 رحلة في الأسبوع على كل طريق، من المطارات الروسية، التي تم استئناف الرحلات الدولية منها إلى الغردقة وشرم الشيخ بمعدل رحلة واحدة أسبوعياً على كل خط).

ووفقا للتقرير، فإن القرار جاء بعدما عقدت نائبة رئيس وزراء روسيا الاتحادية، تاتيانا غوليكوفا، اجتماعاً لمقر العمليات لمنع استيراد وانتشار عدوى فيروس كورونا الجديد في روسيا.

المجر (على الخط موسكو - بودابست من 4 إلى 7 رحلات في الأسبوع، سوتشي - بودابست، كازان - بودابست، جوكوفسكي - بودابست، يكاترينبرج - بودابست، كراسنودار - بودابست، روستوف أون- دون - بودابست، سامارا - بودابست بمعدل رحلة واحدة في الأسبوع على كل مسار).

سيزداد أيضًا عدد الرحلات إلى قبرص (على الخط موسكو - لارنكا من 4 إلى 7 رحلات في الأسبوع، موسكو - بافوس من 3 إلى 7 رحلات في الأسبوع، من المطارات الروسية، التي تم استئناف الرحلات الدولية منها (باستثناء موسكو)، إلى لارنكا وبافوس من 2 إلى 4 رحلات في الأسبوع على كل طريق).

قيرغيزستان (على الخط موسكو - بيشكيك من 3 إلى 7 رحلات في الأسبوع، من نوفوسيبيرسك وكراسنويارسك وكازان ويكاترينبورغ وإيركوتسك، غروزني إلى بيشكيك مع تردد رحلة واحدة في الأسبوع على كل مسار).

ستؤثر الزيادة في عدد الرحلات المنتظمة أيضًا على طاجيكستان (على خط موسكو - دوشنبه من 2 إلى 7 رحلات في الأسبوع، من المطارات الروسية، التي تم استئناف الرحلات الدولية منها، إلى دوشانبه وخوجاند وكولياب بتردد 1 رحلة في الأسبوع على كل مسار).