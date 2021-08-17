مصدر: تحطم طائرة تجريبية في ضواحي موسكو... فيديو

تحطم نموذج أولي لطائرة النقل العسكرية الروسية الجديدة "إيل-112" في مقاطعة موسكو، حسبما صرح مصدر في المجمع الصناعي العسكري لوكالة "سبوتنيك".

وقال المصدر دون أن يحدد تفاصيل أخرى: "تحطم النموذج الأولي لطائرة من طراز إيل-112، في يوم الثلاثاء، خلال رحلات في مقاطعة موسكو".

وبدورها، قالت شركة الطائرات المتحدة لوكالة "سبوتنيك": "إن بطل روسيا نيكولاي كويموف كان قائد طاقم الطائرة التي تحطمت".

ووفقًا لمصادر "سبوتينك"، توفي طاقم الطائرة بالكامل المكون من ثلاثة أشخاص، والسبب الأولي للمأساة كان حريقًا في أحد المحركات.

"إيل-112" هي طائرة نقل عسكرية خفيفة تم إنتاجها في شركة فورونيج.

مصممة للنقل والهبوط الجوي للأفراد والأسلحة والمعدات العسكرية الخفيفة، الوزن الأقصى للبضائع يصل إلى 5 أطنان، وسرعة الانطلاق - 470 كم / ساعة، مدى الطيران مع حمولة قصوى - 1.2 ألف كم

ستحل الطائرة محل أسطول "أ إن-26" القديمة.