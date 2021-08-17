السفير الروسي في أفغانستان يعقد اجتماعا مع ممثلي "طالبان" في كابول

أفاد الناطق باسم السفارة الروسية في أفغانستان بأن السفير الروسي، دميتري جيرنوف، يعقد اجتماعا في كابول مع ممثلي "طالبان".

موسكو- سبوتنيك. وأوضح الناطق أن "الاجتماع بدأ.. ووصل الممثل(طالبان)".

هذا وأعلنت السفارة الروسية في كابول، في وقت سابق، أن الأجواء في العاصمة الأفغانية متوترة، لكن لا توجد تهديدات للبعثة الدبلوماسية هناك.

وقال المتحدث باسم السفارة الروسية، نيكيتا إيشينكو، في تصريحات لـ"سبوتنيك": "لا توجد أعمال قتالية في المدينة حتى اللحظة"، مضيفا أن "الأجواء في المدينة متوترة، لكن لا توجد تهديدات للبعثة الدبلوماسية".

وأشار المكتب الإعلامي للسفارة إلى أن الوضع في المدينة لا يتطلب إخلاء السفارة الروسية حتى اللحظة.

هذا وأعلن زامير كابولوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي، مدير الدائرة الثانية في آسيا في وزارة الخارجية الروسية لوكالة "سبوتنيك"، صباح اليوم، أن حركة "طالبان" ضمنت الأمن ليس فقط للسفارة الروسية، ولكن أيضا سفارات لدول أخرى.

وقال كابولوف: "لقد حصلنا على مثل هذه الضمانات منذ فترة طويلة. لكن هذا الأمر لا يتعلق فقط بروسيا. إنها تضمن سلامة الجميع".

كما أكد أن: "موسكو لا تستعد لإخلاء السفارة الروسية من كابول، والبعثة الدبلوماسية تعمل في هدوء، ونحن على اتصال مع السفير، وإنهم يراقبون عن كثب تطور الأحداث".

وأكدت حركة "طالبان"، أن الحرب انتهت في أفغانستان وأنها لا تريد أن تعيش في عزلة وترغب في بناء علاقات مع المجتمع الدولي.