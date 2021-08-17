لافروف: روسيا تجري مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي حول الاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن وزارة الصحة الروسية وبدعم من الخارجية تجري محادثات مهنية موضوعية مع الاتحاد الأوروبي بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم.

وقال لافروف، خلال لقائه مع اتحاد شركات النقل الدولي: "الآن، كما تعلمون، يجري حوار مهني عبر وزارة الصحة ومعهد "غاماليا"، بدعم منا بالتأكيد، حول الاعتراف المتبادل بما يسمى "وثائق كوفيد"، يجري حل مسائل تقنية وحقوقية، بما فيها ضرورة حماية البيانات الشخصية وضمان توافق الإجراءات".

وأضاف لافروف: "إنني أؤكد مرة أخرى أننا مستعدون وسنواصل الحوار العملي والمهني"، مشدّدا "على توقف التأخيرات، التي تحمل علامة واضحة على التسييس، وأن نتوصل إلى اتفاق يلبّي مصالح مواطني روسيا ودول الاتحاد الأوروبي".

ويخضع اللقاح الروسي "سبوتنيك V"، منذ الرابع من آذار/ مارس الماضي، لإجراء فحص تدريجي في وكالة الأدوية الأوروبية.

كما أن رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، قالت في وقت سابق:؛ "إن المورّد لم يقدم حتى الآن بيانات موثوقة بما فيه الكفاية حول السلامة، على الرغم من أن موسكو تدعي أن جميع الوثائق تحت تصرف المنظمة بالفعل".

يذكر أن رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، أعلن في 13 تموز/ يوليو الماضي، أن الصندوق يتوقع اعتماد وكالة الأدوية الأوروبية للقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس "كورونا" المستجد في الخريف المقبل.