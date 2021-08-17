السفارة الروسية في مقدونيا الشمالية تؤكد إعلان أحد موظفيها "شخصا غير مرغوب فيه"

أكدت السفارة الروسية لدى مقدونيا الشمالية، اليوم الثلاثاء، على استلامها مذكرة بشأن إعلان أحد موظفي السفارة شخصًا غير مرغوب فيه.

موسكو - سبوتنيك. وصرحت السفارة لوكالة "سبوتنيك": "نؤكد أننا تلقينا إشعارًا بإعلان أحد موظفي السفارة "شخصًا غير مرغوب فيه". كان الموظف قد غادر مقدونيا الشمالية قبل 10 أيام بسبب انتهاء رحلة عمله. في الوقت الحالي، يفكر الجانب الروسي في اتخاذ إجراءات للرد".

ومن جانبه، قال وزير خارجية جمهورية شمال مقدونيا، بويار عثماني، في إفادة صحفية، إن سلطات مقدونيا الشمالية ستطرد دبلوماسي روسي هذا العام.

وقال عثماني: "نظرًا لأن هذا النوع من المعلومات عادة ما يكون سريًا، لا يمكنني الكشف عن التفاصيل، لكن وزارة الخارجية ستتلقى الآن معلومات مؤكدة وموثقة حول سلوك الدبلوماسي الأجنبي المعتمد، وهو ما يتعارض مع مبادئ اتفاقية فيينا، وستتخذ الإجراءات لحماية أمنها القومي، وكذلك أمن الحلفاء في التحالف الذي ننتمي إليه. لذا فإن المعلومات صحيحة".

هذا وكانت السلطات المقدونية قد أعلنت في أيار/ مايو استدعاء السفير الروسي لديها وإخباره بأن أحد الدبلوماسيين الروس "شخص غير مرغوب فيه".