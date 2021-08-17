بوبوفا تعلن عن الظهور الوشيك للقاح روسي خامس ضد كورونا

صرحت آنا بوبوفا، رئيسة هيئة حماية المستهلك الروسية "روس بوتريب نادزور"، أنه سيتم تسجيل اللقاح الروسي الخامس ضد فيروس كورونا في المستقبل القريب.

ولم تحدد اسم العقار الجديد بعد.

وقالت خلال طاولة مستديرة تحت عنوان "الدرع الصحي للبلاد - أمن المواطنين"، في مقر حزب "روسيا الموحدة": "تم تسجيل أربعة لقاحات روسية، اللقاح الخامس في الطريق. إن هذا الوضع يمنع انتشار الفيروس".

في وقت سابق، ذكرت بوبوفا أنه في 22 منطقة في روسيا، هناك انخفاض في حالات الإصابة بفيروس كورونا، في 28 منطقة الوضع مستقر، وفي 35 أخرى هناك زيادة في عدد حالات الإصابة. حتى الآن، يلاحظ اليوم زيادة في عدد الناجين من "كوفيد-19"، بالإضافة إلى زيادة عدد المواطنين الذين تم تطعيمهم.