اعتقال خمسة إرهابيين من "حزب التحرير الإسلامي" في القرم... فيديو

أفاد مكتب الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، بأنه تم ضبط خلية تابعة لمنظمة "حزب التحرير الإسلامي" (الإرهابية المحظورة في روسيا) في شبه جزيرة القرم، واعتقال اثنين من قادة العصابة وثلاثة عناصر مشاركين.

قال المتحدث باسم مكتب الأمن الفيدرالي في القرم إميل كوربيدينوف لوكالة "سبوتنيك": "تم قمع أنشطة خلية تابعة للتنظيم الإرهابي الدولي حزب التحرير الإسلامي (المحظور في روسيا بقرار من المحكمة العليا الروسية في عام 2003)، وتم إيقاف اثنين من زعماء العصابة وثلاثة من المشاركين النشطين فيها".

وبحسب وزارة الداخلية الروسية، فإن هؤلاء الأشخاص قاموا بأنشطة مناهضة للدستور تستند إلى عقيدة إقامة "خلافة عالمية"، وتدمير مؤسسات المجتمع العلماني بهدف الإطاحة بالحكومة الحالية بالعنف.

تم تصنيف "حزب التحرير الإسلامي" (منظمة إرهابية) في عدد من البلدان حول العالم، وتم حظر أنشطته في روسيا بموجب قرار صدر عام 2003 عن المحكمة العليا الروسية.

هدف المنظمة هو القضاء على الحكومات غير الإسلامية وإقامة حكم إسلامي على نطاق عالمي من خلال إنشاء "خلافة إسلامية عالمية".