الخارجية الروسية حول مباحثات لافروف والمنقوش: نرى إمكانية لزيادة التعاون البناء مع ليبيا

يلتقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم غد الخميس، في موسكو، وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، نجلاء المنقوش.

موسكو - سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان على موقعها الإلكتروني الرسمي، اليوم الأربعاء: "يناقش الوزيران تطورات الوضع في ليبيا، بما في ذلك سبل التسوية الشاملة في ضوء الجهود الجماعية المبذولة لدفع عملية المفاوضات بين الليبيين".

وأضاف البيان أن الخارجية الروسية تعتبر زيارة المنقوش المرتقبة لموسكو خطوة مهمة نحو تعزيز "التعاون البناء" بين البلدين.

وتابع البيان أن موسكو ترى إمكانية لزيادة حجم التبادل التجاري مع ليبيا بشكل فعال.

وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أنه من أجل المشاركة الكاملة للشركات الروسية في المشاريع المشتركة في ليبيا، من الضروري تحقيق تحسن جذري في الوضع الأمني وتشكيل سلطات وإدارة ليبية مشتركة على أساس دائم.

واختتم البيان: "في الوقت نفسه، هناك مجالات يكون فيها التعاون البناء ممكنا الآن؛ على سبيل المثال، في زيادة حجم التبادل التجاري".

هذا وتسلمت حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والمجلس الرئاسي الجديد، برئاسة محمد المنفي، السلطة في ليبيا بشكل رسمي، في 16 مارس/آذار الماضي.

وعُهد إلى المجلس الرئاسي والحكومة إدارة شؤون البلاد، والتمهيد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، بنهاية العام الحالي؛ وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتوصل إليها منتدى الحوار الليبي.

وأنهى انتخاب السلطة المؤقتة انقساما في ليبيا، منذ 2015، بين الشرق مقر البرلمان المنتخب المدعوم من الجيش الوطني الليبي، وبين الغرب مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا سابقا.