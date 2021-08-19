خبراء روس يشرحون المجالات الواعدة لاستخدام الهيدروجين والوقود الاصطناعي

أكد خبراء في مجال سوق الطاقة العالمية أنه سيصبح للهيدروجين والوقود الاصطناعي مكانًا واعدًا للنقل الثقيل وطويل المدى والطيران في المستقبل، ولكن في الوقت نفسه، لا ينبغي أن نتوقع رفضًا حادًا لاستخراج موارد الطاقة الأحفورية في المستقبل القريب.

قال يوري ميلنيكوف، محلل في معهد سكولكوفو لإدارة مركز الطاقة، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك": "سيصبح للهيدروجين والوقود الاصطناعي مكانة واعدة للنقل الجوي الثقيل بعيد المدى في المستقبل. لكن الهيدروجين يجب أن يكون خاليًا من الكربون، أي يتم إنتاجه بأقل قدر من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري".

وفقًا لميلنيكوف في روسيا لا توجد حتى الآن مشاريع في مجال إنتاج الهيدروجين الخالي من الكربون، ويعتقد المحلل أنه من أجل احتلال مكانة مهمة في سوق الهيدروجين العالمي بحلول عام 2035، سيتعين على روسيا أولاً إنشاء إطار تنظيمي، وخطط عمل، وإطلاق آليات لدعم الدولة للمشاريع التجريبية، والبحث والتطوير وعناصر سلسلة قيمة الهيدروجين.

ولفت سيرجي كولوبانوف، نائب رئيس الاقتصاد في قطاعي مجمع الوقود والطاقة، إلى ضرورة الانتباه إلى حقيقة أن التوجه العالمي نحو "إزالة الكربون"، المصحوب بفرض رسوم أو قيود على انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، يجبر جميع البلدان، بما في ذلك روسيا المنتجة للنفط، للحد من استهلاك مصادر الطاقة كثيفة الكربون أو استخدامها من خلال تقنيات احتجاز الكربون أو تعويض ذلك من خلال المشاريع المناخية.

وأضاف: "ومع ذلك، فإن هذا يؤدي بطبيعة الحال إلى زيادة تكلفة استخدام موارد الطاقة التقليدية، مما يقلل من القدرة التنافسية التي تعتمد عليها روسيا. كما أن فائض العرض في سوق الوقود الأحفوري يودي إلى الضغط النزولي على الأسعار العالمية، مما سيؤدي إلى مزيد من الانخفاض ربحية أعمال النفط والغاز والفحم في المستقبل".

وبالتالي فإن التخلي التدريجي عن الوقود الأحفوري، بما في ذلك المنتجات البترولية، من قبل مختلف دول العالم "يخلق تهديدًا طويل الأمد بفقدان الدخل لجميع البلدان المنتجة للنفط".

ومع ذلك، يعتقد كولوبانوف أنه لا ينبغي للمرء أن يتوقع رفضًا مبكرًا للوقود الأحفوري. "إن وجود احتياطيات كبيرة من الوقود الأحفوري ميزة تنافسية لروسيا والدول الأخرى المنتجة للنفط على المدى المنظور ".