الأمن الروسي: إحباط 9 جرائم إرهابية في منطقة سيبيريا الفيدرالية خلال العام الماضي

أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، اليوم الخميس، إحباط أربع هجمات إرهابية في منطقة سيبيريا الفيدرالية خلال عام 2020.

وقال باتروشيف، في اجتماع حول قضايا الأمن القومي في منطقة سيبيريا الفيدرالية: "لوحظ نشاط إرهابي في أقاليم المنطقة، ففي العام الماضي تم إحباط 9 جرائم إرهابية منها 4 هجمات إرهابية"، مضيفا أنه تم أيضا الكشف عن أنشطة ثماني خلايا إرهابية نائمة وإيقاف 13 حالة تمويل للإرهاب، مشيرا إلى أن عدد المعتقلين المشاركين في الأنشطة الإرهابية تضاعف ثلاث مرات.

وأوضح أن "هذا الوضع يشير إلى وجود تهديدات محتملة لارتكاب أعمال إرهابية في مرافق البنية التحتية للنقل ووسائل النقل".

واختتم سكرتير مجلس الأمن الروسي بالقول: "من خلال جهود أجهزة إنفاذ القانون ووحدات أمن النقل، تم إحباط 90 محاولة لتهريب مواد ومواد محظورة، وضبط 76 وحدة ذخيرة. باستخدام كاميرات الفيديو في مرافق النقل، تم الكشف عن 18 جريمة وأكثر من 920 مخالفة إدارية".

هذا وأعلن النائب الأول لرئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في روسيا، إيغور كولياغين، في 20 نيسان/أبريل الماضي، أن الأجهزة الأمنية أحبطت 44 عملا إرهابيا في البلاد خلال عام 2020.

الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أكد خلال اجتماعه مع أجهزة الأمن الفدرالية الروسية، مطلع العام الحالي أن حماية المواطنين الروس من التهديدات الداخلية والخارجية على رأس أولويات قيادة البلاد، مشيرا إلى أن أهم التحديات التي تواجه العالم هو الإرهاب، مشيدا بعمل الاستخبارات الروسية.