موسكو مستعدة لتقديم خدمات الطيران الروسية لنقل الأفغان إلى دول أخرى

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، إن موسكو مستعدة لتقديم خدمات طيران روسية لنقل الأفغان إلى دول أخرى تبدي اهتمامًا باستقبالهم واستيعابهم.

وقالت زاخاروفا: "من أجل منع تدهور الوضع الإنساني في أفغانستان، نحن على استعداد لتقديم خدمات الطيران المدني الروسي لضمان سفر المواطنين الأفغان، بمن فيهم النساء والأطفال، إلى أي دولة أجنبية تبدي اهتمامًا باستقبالهم وإيوائهم".

وسيطرت حركة "طالبان" على العاصمة الأفغانية كابل، ومناطق واسعة من أفغانستان، فضلا عن معظم المعابر مع الدول المجاورة، جاء ذلك متزامنا مع خروج قوات الولايات المتحدة وحلف الناتو من هذا البلد، والذي بدأ، مطلع مايو/ أيار الماضي؛ ومن المقرر انتهاءه بحلول الحادي عشر من سبتمبر/أيلول القادم.

فيما قال مسؤول في حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا)، يوم الأحد الماضي، إن الجماعة ستعلن قريبا إمارة أفغانستان الإسلامية. وأكدت وكالة "أسوشيتيد برس"، أن المسؤول في حركة "طالبان" قال إن "الجماعة ستعلن قريبا إمارة أفغانستان الإسلامية من القصر الرئاسي في العاصمة كابل"، مؤكدة أن "المسؤول تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالإدلاء لوسائل الإعلام".